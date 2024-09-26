Kobra Murat Lakaplı Murat Divandiler'in 30 Sene Önceki Hali Akıllara Durgunluk Verdi!
Kobra Murat Lakaplı Murat Divandiler'in 30 Sene Önceki Hali Akıllara Durgunluk Verdi!
Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından askerlik dönemine ait bir gençlik fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı resmen akıllara durgunluk verdi.
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Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Renkli kişiliği ile ön plana çıkan ünlü isim sık sık gündemimizde yerini alıyor.
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Bir dönem yaşadığı sağlık problemleri ile gündeme gelen ve geçtiğimiz haftalarda da kullandığı protez saç yüzünden sorunlar yaşayan Kobra Murat, sosyal medya paylaşımları ile de çok konuşuluyor.
Sahne şovları, kostümleri, açıklamaları... Kısacası her adımı ile gündem olan Kobra Murat bu kez sosyal medya hesabından askerlik dönemine ait paylaştığı gençlik fotoğrafı ile gündeme geldi.
Paylaşımına "Kobra Murat askerlik hatırası" notunu düşen ünlü ismin 30 yıl önceki hali resmen akıllara durgunluk verdi.
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