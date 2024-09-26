Tahliye Sonrası Soğuk Tavırları Dikkat Çekmişti: Engin Polat'ın Dilan Polat'a Neden Sinirlendiği Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a soğuk tavırları dikkat çekmişti. Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eşinin kendisine neden sinirlendiğini açıkladı.