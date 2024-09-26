Tahliye Sonrası Soğuk Tavırları Dikkat Çekmişti: Engin Polat'ın Dilan Polat'a Neden Sinirlendiği Ortaya Çıktı!
Tahliye Sonrası Soğuk Tavırları Dikkat Çekmişti: Engin Polat'ın Dilan Polat'a Neden Sinirlendiği Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a soğuk tavırları dikkat çekmişti. Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eşinin kendisine neden sinirlendiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmiş, birkaç gün sonra ise Engin Polat'ın tahliye kararı duyurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Polat, tüm gün cezaevinin önünde ailesi ile eşini beklemiş, tıpkı eski günlerdeki gibi şarkılı sosyal medya paylaşımlarına devam etmiş ve en sonunda da Engin'ine nihayet kavuşmuştu.
Dilan Polat her ne kadar 'sorun yok' temalı paylaşımlarıyla ortamı yumuşatmaya çalışsa da sık sık "Aranızda sorun mu var?" soruları ile karşılaşmaya devam etti.
Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Polat, Engin Polat'ın kendisine neden sinirlendiğini nihayet açıkladı!
Meğer Engin Polat, Dilan Polat'ın 'Enerci' şarkısıyla attığı hikayeleri cezaevinden izlemiş ve bu duruma da epey sinirlenmiş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın