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Sosyal Medya Paylaşımlarından mı? Tahliye Olan Engin Polat'ın Dilan Polat'a Karşı Soğuk Tavırları Dikkat Çekti

Sosyal Medya Paylaşımlarından mı? Tahliye Olan Engin Polat'ın Dilan Polat'a Karşı Soğuk Tavırları Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 14:31

6 Eylül'de duruşmanın üçünücü günü, Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesine karar verilmiş ve alınan karar sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Akşam saatlerinde tahliyesi gerçekleşen Engin Polat'ın o sırada Dilan Polat'ı kendinden uzaklaştırması dikkat çekti.

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın geçtiğimiz gün tahliyesine karar verilmişti.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın geçtiğimiz gün tahliyesine karar verilmişti.

Şarkısını açıp Engin'ine kavuşmak için saat sayan Polat ise akşam saatlerine kadar eşini cezaevinin kapısında beklemiş ve 'enerci'sine kavuşmuştu.

Şarkısını açıp Engin'ine kavuşmak için saat sayan Polat ise akşam saatlerine kadar eşini cezaevinin kapısında beklemiş ve 'enerci'sine kavuşmuştu.

Tahliye olmasıyla birlikte muhabir ordusu ile karşılaşan Engin Polat'ın "Mutluyuz, huzurluyuz" açıklamasına rağmen arabadaki tavırları dikkat çekti.

Tahliye olmasıyla birlikte muhabir ordusu ile karşılaşan Engin Polat'ın "Mutluyuz, huzurluyuz" açıklamasına rağmen arabadaki tavırları dikkat çekti.

Arabadaki görüntülerde kendine sarılan eşini uzaklaştırdığı fark edilen Engin Polat'ın tavrı kameralar yansıdı.

Polat çiftinin arasındaki gerginlik dikkat çekerken gözler Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan'a döndü! Kürşat Polat'ın mutluluğu kameralara yansırken Dilan Polat ve Hazal Erdoğan'ın tahliye günü attığı storyler de ilgi çekti.

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