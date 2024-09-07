Sosyal Medya Paylaşımlarından mı? Tahliye Olan Engin Polat'ın Dilan Polat'a Karşı Soğuk Tavırları Dikkat Çekti

6 Eylül'de duruşmanın üçünücü günü, Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesine karar verilmiş ve alınan karar sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Akşam saatlerinde tahliyesi gerçekleşen Engin Polat'ın o sırada Dilan Polat'ı kendinden uzaklaştırması dikkat çekti.