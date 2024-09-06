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Tahliye Olduğu Günden Videolarını Paylaşan Dilan Polat'ın Nilda ve Milan Efe'yle Kavuştuğu Anlar

Tahliye Olduğu Günden Videolarını Paylaşan Dilan Polat'ın Nilda ve Milan Efe'yle Kavuştuğu Anlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 13:47

Eşi Engin Polat'ın tahliye kararının ardından kendisini karşılamak için yola çıkan Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına da başladı bildiğiniz gibi. Kendisinin tahliye olduğu günden de videolar paylaşmaya başlayan Dilan Polat çocuklarına kavuştuğu anları gösterdi!

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10 ay boyunca cezaevinde kalan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Dilan Polat bugün eşi Engin Polat'ın da tahliye olmasıyla birlikte adliyeyi sevinç çığlıklarıyla doldurmuştu.

10 ay boyunca cezaevinde kalan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Dilan Polat bugün eşi Engin Polat'ın da tahliye olmasıyla birlikte adliyeyi sevinç çığlıklarıyla doldurmuştu.

Detaylardan ve o anlardan bu yazımızda bahsettik 👇

Engin Polat'ın tahliye kararının ardından telefonuna koşan Dilan Polat paylaşımlarıyla adından bahsettirmiş ve takipçi sayısındaki hızlı artış dikkat çekmişti.

Engin Polat'ın tahliye kararının ardından telefonuna koşan Dilan Polat paylaşımlarıyla adından bahsettirmiş ve takipçi sayısındaki hızlı artış dikkat çekmişti.

Sosyal medyada paylaştığı videolardan burada👇

Artan takipçi sayısından da burada bahsettik:

Şimdi de tahliye olduğu günden paylaşım yapan Dilan Polat çocuklarıyla kavuştuğu anları böyle paylaştı👇

Kızı Nilda ve Milan Efe'yle 10 ayın ardından görüşen Dilan Polat çocuklarına böyle sarıldı👇

Milan Efe'nin annesine "Anne ne kadar çok geç kaldın" sözleri kameraya yansıdı...

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