Tahliye Olduğu Günden Videolarını Paylaşan Dilan Polat'ın Nilda ve Milan Efe'yle Kavuştuğu Anlar
Tahliye Olduğu Günden Videolarını Paylaşan Dilan Polat'ın Nilda ve Milan Efe'yle Kavuştuğu Anlar
Eşi Engin Polat'ın tahliye kararının ardından kendisini karşılamak için yola çıkan Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına da başladı bildiğiniz gibi. Kendisinin tahliye olduğu günden de videolar paylaşmaya başlayan Dilan Polat çocuklarına kavuştuğu anları gösterdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 ay boyunca cezaevinde kalan ve geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Dilan Polat bugün eşi Engin Polat'ın da tahliye olmasıyla birlikte adliyeyi sevinç çığlıklarıyla doldurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engin Polat'ın tahliye kararının ardından telefonuna koşan Dilan Polat paylaşımlarıyla adından bahsettirmiş ve takipçi sayısındaki hızlı artış dikkat çekmişti.
Şimdi de tahliye olduğu günden paylaşım yapan Dilan Polat çocuklarıyla kavuştuğu anları böyle paylaştı👇
Kızı Nilda ve Milan Efe'yle 10 ayın ardından görüşen Dilan Polat çocuklarına böyle sarıldı👇
Milan Efe'nin annesine "Anne ne kadar çok geç kaldın" sözleri kameraya yansıdı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın