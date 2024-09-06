Tahliye Olduğu Günden Videolarını Paylaşan Dilan Polat'ın Nilda ve Milan Efe'yle Kavuştuğu Anlar

Eşi Engin Polat'ın tahliye kararının ardından kendisini karşılamak için yola çıkan Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına da başladı bildiğiniz gibi. Kendisinin tahliye olduğu günden de videolar paylaşmaya başlayan Dilan Polat çocuklarına kavuştuğu anları gösterdi!