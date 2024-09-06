Engin'ine Kavuşan Dilan Polat'ın Adliyedeki Sevinç Çığlıkları Kameralara Yansıdı
Engin'ine Kavuşan Dilan Polat'ın Adliyedeki Sevinç Çığlıkları Kameralara Yansıdı
Geçtiğimiz dakikalarda savcı Engin Polat da dahil olmak üzere tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu olmak üzere yakınları da kararı büyük bir mutlulukla kutladı.
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Duruşmanın üçüncü gününde tüm iddialarının yalanlamasının ve Dilan Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesine karar verilmişti.
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Polatların o anları kameralara böyle yansıdı!
Sıla Doğu'nun sevinci kameralar böyle yansıdı 👇
Kararı beklemediğini söyleyen Dilan Polat "Allah'ı çok mutluyum şükürler olsun" çığlıkları atarak adliyeden çıktı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Dilan Polat ''Devletimiz sağ olsun'' dedi.
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