Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Engin'ine Kavuşan Dilan Polat'ın Adliyedeki Sevinç Çığlıkları Kameralara Yansıdı

Engin'ine Kavuşan Dilan Polat'ın Adliyedeki Sevinç Çığlıkları Kameralara Yansıdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 11:23 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 11:48

Geçtiğimiz dakikalarda savcı Engin Polat da dahil olmak üzere tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu olmak üzere yakınları da kararı büyük bir mutlulukla kutladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Duruşmanın üçüncü gününde tüm iddialarının yalanlamasının ve Dilan Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Duruşmanın üçüncü gününde tüm iddialarının yalanlamasının ve Dilan Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Detaylar için:

Polatların o anları kameralara böyle yansıdı!

Sıla Doğu'nun sevinci kameralar böyle yansıdı 👇

Kararı beklemediğini söyleyen Dilan Polat "Allah'ı çok mutluyum şükürler olsun" çığlıkları atarak adliyeden çıktı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Dilan Polat ''Devletimiz sağ olsun'' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
70
45
11
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın