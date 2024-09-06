Engin Polat'ın Tahliyesi ile Tutuklu Kalmayan Dava İçin Tepkiler Büyük: "Gideceği Yerler Korkuttu"
Engin Polat'ın Tahliyesi ile Tutuklu Kalmayan Dava İçin Tepkiler Büyük: "Gideceği Yerler Korkuttu"
Dilan Polat'ın ardından Engin Polat da 'kara para aklama' davasından tahliye edildi. Davada tutuklu kalmazken sosyal medya kullanıcıları 'gittiği yere kadar gidecek' diyenlere rağmen davanın seyrinin bir anda değişmesini eleştirdi.
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Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı ve gözaltından hapse giden süreci Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. 19 Ağustos'ta Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından bugün Engin Polat tahliye edildi.
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Anadolu Başsavcısı, ardından dosya savcısı değiştirilen davanın altının boşaltıldığını iddia edenler davanın gideceği yerlerin bazı kişileri korkuttuğunu bu yüzden böyle bir kararın alındığını iddia etti.
Tahliye sonrası "adalet sistemine" duyulan güven de bir kez daha gözler önüne serildi. Birçok gazeteci ve vatandaş, adalet sistemindeki yanlışları ve binalar üzerinden tesis edilmeye çalışılan "adalet" anlayışını eleştirdi.
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