Bir Kayıp Haberi de İstanbul’dan: 16 Yaşındaki Ayça Nerede?

Türkiye Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’dan gelecek güzel haberi beklerken, İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu’nun da 7 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayça’nın annesi Aylin Karahanoğlu kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.