Bir Kayıp Haberi de İstanbul’dan: 16 Yaşındaki Ayça Nerede?
Bir Kayıp Haberi de İstanbul’dan: 16 Yaşındaki Ayça Nerede?
Türkiye Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’dan gelecek güzel haberi beklerken, İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu’nun da 7 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayça’nın annesi Aylin Karahanoğlu kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybında 17’nci güne girilirken, tüm Türkiye küçük kız çocuğunun bulunmasını bekliyor.
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Narin’den sonra bir kayıp haberi de İstanbul’dan geldi.
Üsküdar Selami Ali Mahallesinde oturan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu 30 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında anneannesine gitmek için evden çıktı. Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. 7 gündür Ayça'dan haber alamayan aile kızlarının bulunmasını istiyor.
Konuyla ilgili konuşan Ayça'nın annesi Aylin Karahanoğlu ,"Kızım cuma günü evdeydi. Anneannesine diye çıktı. Gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Tam 7 gün oldu. Haber alamıyorum, çok kötü durumdayım. Evladımdan haber istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" dedi.
Ayça'nın babaannesi Emel Karahanoğlu ,"Ben de buradan kızıma seslenmek istiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa haber versin. Perişan olduk, 7 gündür bir haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı çok merak ediyoruz. Gören duyan varsa Allah rızası için ihbar etsin. Ayça neredesin? Bir haber ver, telefon et" şeklinde konuştu.
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Acılı ailenin yardım talebi 👇
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