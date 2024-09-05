Kayıp Narin’in Amcası Nasıl Tutuklandı? Her Şey Bir Facebook Yorumuyla Başlamış
Kayıp Narin’in Amcası Nasıl Tutuklandı? Her Şey Bir Facebook Yorumuyla Başlamış
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’ın amcası S.G., 'Kasten öldürme' ve “Kişiyi hürriyetinden kısıtlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Amca S.G.’nin gözaltına alınıp tutuklanmasında benzin istasyonu çalışanı Murat Çınar Çatalca’nın verdiği ifade etkili olmuş. Çatalca, 8 yaşındaki Narin’i amcanın arabasında baygın olarak görmüş.
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21 Ağustos’ta evinden Kur’an kursuna gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Narin Güran’ı arama çalışmaları tüm Türkiye tarafından çok yakından takip ediliyor.
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8 yaşındaki talihsiz çocuğu bulmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip çalışmalarına devam ediyor.
Narin’in kaybolduğu köyün muhtarı olan amcası S.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Halk TV’den Müslim Sarıyar’ın haberine göre, amca S.G.’nin tutuklanmasına neden olan soruşturma bir Facebook yorumuyla başladı.
Amca S.G’nin 15 Ağustos 2024 günü facebookta yaptığı bir paylaşımın altına istasyonda çalışan Murat Çınar Çatalca, "Ne yazık ki Narin ya baygın ya da S. elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" yorumu üzerine önce Çatalca'nın ifadesi alındı daha sonra da amca gözaltına alındı.
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Çatalca’nın Facebook’ta yaptığı yorum
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