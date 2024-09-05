Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Aile Amcanın Tutuklanmasından Rahatsız!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tek tutuklu kişi 8 yaşındaki Narin’in amcası S.G. olmuştu. Güran ailesinin, amcanın tutuklanmasından rahatsız olduğu iddia edildi. Amca S.G.’nin avukatı da tutukluluk için yeterli delil olmadığını iddia etti.