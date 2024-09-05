Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Aile Amcanın Tutuklanmasından Rahatsız!
Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Aile Amcanın Tutuklanmasından Rahatsız!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tek tutuklu kişi 8 yaşındaki Narin’in amcası S.G. olmuştu. Güran ailesinin, amcanın tutuklanmasından rahatsız olduğu iddia edildi. Amca S.G.’nin avukatı da tutukluluk için yeterli delil olmadığını iddia etti.
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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta evden Kur’an kursuna gitmek için çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
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Tüm Türkiye, Narin’in bulunması için iyi haberler beklerken, oluşturulan özel ekip talihsiz çocuğa bir türlü ulaşamadı.
Narin’in amcası olan S.G. ise “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutukluluk için “Adli Tıp'ın birtakım tespitleri var. DNA tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı. Ve o araçta, amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe” sözlerini kullanmıştı.
Amca S.G.’nin avukatı Seda Toğrul, “Müvekkilim S.G.'nin tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin’e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır." açıklamasında bulundu.
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BBC Türkçe’de yer alan habere göre ise Güran ailesi üyeleri de amcanın tutuklanmasından rahatsız oldu. Aile üyeleri, amcanın tutuklanmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığını iddia etti.
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