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Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Kimdir? Salim Güran Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne? İfadesi Ortaya Çıkmıştı!

Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Kimdir? Salim Güran Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne? İfadesi Ortaya Çıkmıştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 16:17

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 13 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için yürütülen soruşturma sürüyor. Henüz Narin’den bir iz bulunabilmiş değil ancak soruşturma çerçevesinde, amcası Salim Güran ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi. Peki; Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Salim Güran Ne İş Yapıyor?

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Salim Güran Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Salim Güran Kimdir, Ne İş Yapıyor?

21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili gelişmeler yakından takip edilirken gözler amcası Salim Güran'a çevrildi. Salim Güran Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olarak görev yapıyordu. Hakkında şu an için başka bir bilgi bulunmuyor.

Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi!

Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi!

Küçük kızın nerede olduğunun cevabı aranırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tüm Mesaj ve Aramaları Sildiği Ortaya Çıkmıştı!

Tüm Mesaj ve Aramaları Sildiği Ortaya Çıkmıştı!

Salim Güran'ın telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edilmişti. Ayrıca amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşmişti. Kendisine sorulduğunda ise 'Sadece Narin değil köydeki herkes benim arabama binerdi' savunması yaptığı öğrenilmişti.

Telefonu Neden Kapalıydı?

Telefonu Neden Kapalıydı?

En dikkat çeken kısım ise; Salim Güran'ın yeğeninin son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat saat boyunca telefonunu kapattığı ortaya çıkmıştı.

Bazı Soruları Yanıtsız Bırakıyor!

Bazı Soruları Yanıtsız Bırakıyor!

Tüm şüpheleri üzerine çeken amcanın jandarmanın zaman çizelgesindeki sorularına tam yanıt veremediği belirtilirken, bazı soruları da tamamen yanıtsız bıraktığı ifade ediliyor.

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Annesi, Amcayı Narin'in Kaybolduğu Gün Görmüş!

Annesi, Amcayı Narin'in Kaybolduğu Gün Görmüş!

Son olarak SHOW Ana Haber'e konuşan acılı anne kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Daha önceki ifadesinde Narin’in kaybolduğu gün amcasını görmediğini belirten anne, sonradan hatırladığını; Narin’i amcasıyla birlikte gördüğünü söyledi.

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