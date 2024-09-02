Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Kimdir? Salim Güran Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne? İfadesi Ortaya Çıkmıştı!

Salim Güran'ın telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edilmişti. Ayrıca amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşmişti. Kendisine sorulduğunda ise 'Sadece Narin değil köydeki herkes benim arabama binerdi' savunması yaptığı öğrenilmişti.