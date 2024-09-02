Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Kimdir? Salim Güran Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne? İfadesi Ortaya Çıkmıştı!
Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Kimdir? Salim Güran Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne? İfadesi Ortaya Çıkmıştı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 13 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için yürütülen soruşturma sürüyor. Henüz Narin’den bir iz bulunabilmiş değil ancak soruşturma çerçevesinde, amcası Salim Güran ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi. Peki; Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Salim Güran Ne İş Yapıyor?
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Salim Güran Kimdir, Ne İş Yapıyor?
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