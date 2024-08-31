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Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Babası: “Oğlum Suçluysa, Ben Suçluysam Bu Devletin Bileceği Bir Şey”

Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Babası: “Oğlum Suçluysa, Ben Suçluysam Bu Devletin Bileceği Bir Şey”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.08.2024 - 18:13

Diyarbakır’da 11 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili konuştu. Baba Güran, “Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” dedi.

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Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Güvenlik birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Güvenlik birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin konuşan baba Arif Güran, bunlar gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma olduğunu söyledi.

İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin konuşan baba Arif Güran, bunlar gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma olduğunu söyledi.

“Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran şu ifadeleri kullandı:

“Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti.”

“Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?” diyen Güran açıklamaları şu şekilde:

“Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?” diyen Güran açıklamaları şu şekilde:

“Biz de sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor.”

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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pınar orhan

ne kadar rahat açıklamalar. hiç güven vermiyorsunuz ailecek. umarım gerçeği saklayıp üstünü kapatmazsınız. bir çocuğa sahip çıkamadınız.

Elif Kaya

Suçlu olduğunuzun kanıtını da açıkladın işte

nyra

Anlamadım niye sosyal medyayı takip ediyorsunuz ki