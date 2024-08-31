Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Babası: “Oğlum Suçluysa, Ben Suçluysam Bu Devletin Bileceği Bir Şey”
Diyarbakır’da Kaybolan Narin’in Babası: “Oğlum Suçluysa, Ben Suçluysam Bu Devletin Bileceği Bir Şey”
Diyarbakır’da 11 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili konuştu. Baba Güran, “Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” dedi.
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Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor.
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Güvenlik birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin konuşan baba Arif Güran, bunlar gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma olduğunu söyledi.
“Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran şu ifadeleri kullandı:
“Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?” diyen Güran açıklamaları şu şekilde:
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ne kadar rahat açıklamalar. hiç güven vermiyorsunuz ailecek. umarım gerçeği saklayıp üstünü kapatmazsınız. bir çocuğa sahip çıkamadınız.
Suçlu olduğunuzun kanıtını da açıkladın işte
Anlamadım niye sosyal medyayı takip ediyorsunuz ki