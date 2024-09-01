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Önce "Görmedim" Demişti: Annesi, Aracında DNA Bulunan Amcayı Narin'in Kaybolduğu Gün Görmüş!

Önce "Görmedim" Demişti: Annesi, Aracında DNA Bulunan Amcayı Narin'in Kaybolduğu Gün Görmüş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 20:17

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 12 gün önce kaybolan Narin Güran'la ilgili aramalar sürüyor. Son olarak amcasının aracında DNA'sına rastlanan Narin'in annesi, SHOW Ana Haber'e konuştu. Acılı anne, amca ile ilgili ifadesini değiştirdiğini açıkladı.

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12 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 20 hanelik köyde henüz bulunamayan Narin'le ilgili arama çalışmaları sürüyor.

12 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 20 hanelik köyde henüz bulunamayan Narin'le ilgili arama çalışmaları sürüyor.

Küçük kızın arama çalışmaları sürerken, amca S.G.!nin aracında Narin'in DNA'sına rastlanmıştı.

Küçük kızın arama çalışmaları sürerken, amca S.G.!nin aracında Narin'in DNA'sına rastlanmıştı.

Anne ve babanın yeniden gözaltına alınıp bilgilerine başvurulmasının ardından, acılı anne SHOW Ana Haber'e konuştu.

Anne ve babanın yeniden gözaltına alınıp bilgilerine başvurulmasının ardından, acılı anne SHOW Ana Haber'e konuştu.

Narin'in kaybolduğu gün amcayı görmediğini dile getiren anne, daha sonradan hatırladığını; Narin'i amcasıyla birlikte gördüğünü hatırladığını dile getirdi.

Narin'in kaybolduğu gün amcayı görmediğini dile getiren anne, daha sonradan hatırladığını; Narin'i amcasıyla birlikte gördüğünü hatırladığını dile getirdi.

Annenin komutanlara bildirdiği bu durumun ardından da amcanın aracında Narin'in DNA'sının bulunduğu açıklandı.

Annenin komutanlara bildirdiği bu durumun ardından da amcanın aracında Narin'in DNA'sının bulunduğu açıklandı.
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