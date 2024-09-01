Önce "Görmedim" Demişti: Annesi, Aracında DNA Bulunan Amcayı Narin'in Kaybolduğu Gün Görmüş!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 12 gün önce kaybolan Narin Güran'la ilgili aramalar sürüyor. Son olarak amcasının aracında DNA'sına rastlanan Narin'in annesi, SHOW Ana Haber'e konuştu. Acılı anne, amca ile ilgili ifadesini değiştirdiğini açıkladı.