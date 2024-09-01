Narin Konusunu İşliyordu: Didem Arslan Yılmaz, Yaptığı Paylaşımla Müge Anlı'ya mı Gönderme Yaptı?

Didem Arslan Yılmaz, yeni sezona diğer gündüz kuşağı programlarından erken başladı. Vazgeçme programında ele alınan konulardan biri de tüm Türkiye'nin merakla haber almak için beklediği Narin Güran dosyası oldu. Müge Anlı'nın dosyayı alıp almayacağının konuşmasının yayılmasının ardından Didem Arslan Yılmaz'dan göndermeli bir paylaşım geldi!