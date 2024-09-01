Narin Konusunu İşliyordu: Didem Arslan Yılmaz, Yaptığı Paylaşımla Müge Anlı'ya mı Gönderme Yaptı?
Narin Konusunu İşliyordu: Didem Arslan Yılmaz, Yaptığı Paylaşımla Müge Anlı'ya mı Gönderme Yaptı?
Didem Arslan Yılmaz, yeni sezona diğer gündüz kuşağı programlarından erken başladı. Vazgeçme programında ele alınan konulardan biri de tüm Türkiye'nin merakla haber almak için beklediği Narin Güran dosyası oldu. Müge Anlı'nın dosyayı alıp almayacağının konuşmasının yayılmasının ardından Didem Arslan Yılmaz'dan göndermeli bir paylaşım geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Show TV ekranlarında yaptığı Vazgeçme programıyla gündüz kuşağının takip edilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündüz kuşağındaki rakiplerinin aksine sezona erken başlayan Didem Arslan Yılmaz, ülkenin gündemine oturan Narin Güran dosyasını da programında işliyordu.
Ancak RTÜK Başkanı Ertuğrul Şahin, yaptığı paylaşımla Narin dosyası için yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı.
Dolayısıyla Didem Arslan Yılmaz, Narin dosyasından programında bahsedememeye başladı. Tam da bu dönemde, Müge Anlı'nın yeni sezona başlayacak olması bazı iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.
Çünkü bazı sosyal medya kullanıcıları, Müge Anlı'nın bir şekilde Narin dosyasını programında ele alabileceği söylentisini ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu iddiaların üstüne Didem Arslan Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın