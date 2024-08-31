Döndü Gözümüzün Nuru: Kızıl Goncalar Setinden İlk Fotoğraflar Geldi!
Döndü Gözümüzün Nuru: Kızıl Goncalar Setinden İlk Fotoğraflar Geldi!
NOW ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar 2. sezonu için sete çıkarken, setten ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezon ortasında yayınlanmasına rağmen inanılmaz bir rağbet gören Kızıl Goncalar 2. sezonu garantileyen diziler arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonu merakla beklenen dizi 2. sezon için 31 Ağustos (bugün) sete çıkarken setten ilk görüntüler geldi.
İlk set gününde Erkan Avcı, Selen Öztürk ve Zehra Kelleci'nin sahneleri çekilirken dizide aileyi canlandıran üç isim hayranlarına poz vermeyi ihmal etmedi.
30 Eylül pazartesi akşamı 2. sezonuyla ekrana dönecek olan Kızıl Goncalar'ın ilk bölüm sonunda zaman atlaması yaşanacağı söylentiler arasında olurken setten görüntüler şimdiden heyecanımızı perçinledi.
Dön artık gözümüzün nuru dizi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın