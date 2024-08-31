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Döndü Gözümüzün Nuru: Kızıl Goncalar Setinden İlk Fotoğraflar Geldi!

Döndü Gözümüzün Nuru: Kızıl Goncalar Setinden İlk Fotoğraflar Geldi!

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 15:18 Son Güncelleme: 31.08.2024 - 15:36

NOW ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar 2. sezonu için sete çıkarken, setten ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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Geçtiğimiz sezon ortasında yayınlanmasına rağmen inanılmaz bir rağbet gören Kızıl Goncalar 2. sezonu garantileyen diziler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon ortasında yayınlanmasına rağmen inanılmaz bir rağbet gören Kızıl Goncalar 2. sezonu garantileyen diziler arasında yer aldı.

Yeni sezonu merakla beklenen dizi 2. sezon için 31 Ağustos (bugün) sete çıkarken setten ilk görüntüler geldi.

Yeni sezonu merakla beklenen dizi 2. sezon için 31 Ağustos (bugün) sete çıkarken setten ilk görüntüler geldi.

İlk set gününde Erkan Avcı, Selen Öztürk ve Zehra Kelleci'nin sahneleri çekilirken dizide aileyi canlandıran üç isim hayranlarına poz vermeyi ihmal etmedi.

İlk set gününde Erkan Avcı, Selen Öztürk ve Zehra Kelleci'nin sahneleri çekilirken dizide aileyi canlandıran üç isim hayranlarına poz vermeyi ihmal etmedi.

30 Eylül pazartesi akşamı 2. sezonuyla ekrana dönecek olan Kızıl Goncalar'ın ilk bölüm sonunda zaman atlaması yaşanacağı söylentiler arasında olurken setten görüntüler şimdiden heyecanımızı perçinledi.

30 Eylül pazartesi akşamı 2. sezonuyla ekrana dönecek olan Kızıl Goncalar'ın ilk bölüm sonunda zaman atlaması yaşanacağı söylentiler arasında olurken setten görüntüler şimdiden heyecanımızı perçinledi.

Dön artık gözümüzün nuru dizi!

Dön artık gözümüzün nuru dizi!

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