Burak Deniz, 15 Yaş Küçük Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun Hakkında Konuştu!
Burak Deniz, 15 Yaş Küçük Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun Hakkında Konuştu!
Aralarında 15 yaş fark bulunan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda partner olmaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Burak Deniz bu partnerlik hakkında konuştu.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i başrolünde bir araya getiren Bir Gece Masalı, atv'nin en iddialı dizileri arasında yer alıyor.
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Aralarında 15 yaş bulunan partnerlerin daha önce Bizim Hikaye dizisinde rol almaları ve kardeş gibi göründükleri sosyal medyada ciddi eleştiri alırken, Burak Deniz'den bu konuda açıklama geldi.
Partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında konuşan Burak Deniz, açıklamasında izleyicilerin aralarındaki uyumu fark edeceklerini düşündüğünü belirtti.
“Yazgı gerçekten oldukça yetenekli bir oyuncu. Karakterine kattığı derinliğe şahit olmak büyük keyif. İlk haftadan hemen uyum sağladık. Eminim izleyicilerimiz de uyumumuzu ekranları aracılığıyla fark edecek ve keyifle icra ettiğimiz, yarattığımız bu dünyayı sevecektir.”
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