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Ne İstiyorlar Bu Kadından? MasterChef'te Kaan, Sebepsizce Zübeyde'yi Potaya Attı

Ne İstiyorlar Bu Kadından? MasterChef'te Kaan, Sebepsizce Zübeyde'yi Potaya Attı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 10:38

MasterChef Türkiye'nin son eleme potasında bireysel dokunulmazlık kazanan Kaan'ın yemekleri geçen Zübeyde'yi haksız yere potaya sokması kısa sürede gündem olurken, Kaan'ın bu konuda kendini savunamaması resmen şoke etti.

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MasterChef Türkiye'nin son eleme potasında mavi takım bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi ve Kaan kazanan isim oldu.

MasterChef Türkiye'nin son eleme potasında mavi takım bireysel dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi ve Kaan kazanan isim oldu.

Bireysel dokunulmazlık alan Kaan, "Kendimi korumak için Zübeyde diyorum" diyerek herkesi şaşırtırken, yaptığı stratejiyi de bir türlü anlatamadı.

Bireysel dokunulmazlık alan Kaan, "Kendimi korumak için Zübeyde diyorum" diyerek herkesi şaşırtırken, yaptığı stratejiyi de bir türlü anlatamadı.

Takım oyunlarında yemekleri geçmesine rağmen önceki hafta Emre, şimdi de Kaan tarafından haksız bir biçimde potaya atılan Zübeyde artık bu duruma isyan ederken, Kaan'ın bu konuda hiçbir şey diyememesi ayrıca tepki topladı.

Takım oyunlarında yemekleri geçmesine rağmen önceki hafta Emre, şimdi de Kaan tarafından haksız bir biçimde potaya atılan Zübeyde artık bu duruma isyan ederken, Kaan'ın bu konuda hiçbir şey diyememesi ayrıca tepki topladı.

İşte Kaan'ın Zübeyde'yi potaya yollamasına gelen tepkiler:

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