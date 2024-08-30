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Televizyon Kanalında Çalışanlar Hangi Bölümden Mezun Oluyor?

Televizyon Kanalında Çalışanlar Hangi Bölümden Mezun Oluyor?

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 22:49

TikTok kullanıcısı Bengi Turan, televizyon kanalında çalışanların hangi bölümden mezun olduklarını videolaştırdı.

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Her gün bizleri ekran başına toplayan televizyon kanalları 7/24 yayın yapsalar da koltuklarımızdan izlediğimiz bu kanalların perde arkasında neler yaşanıyor bilmiyoruz.

Her gün bizleri ekran başına toplayan televizyon kanalları 7/24 yayın yapsalar da koltuklarımızdan izlediğimiz bu kanalların perde arkasında neler yaşanıyor bilmiyoruz.

Bir televizyon kanalı nasıl işliyor ve televizyon kanalı çalışanları hangi üniversite bölümlerinden mezun oluyor bilmezken, TikTok kullanıcı Bengi Turan bu soruya yanıt niteliğinde bir video yayınladı.

Bir televizyon kanalı nasıl işliyor ve televizyon kanalı çalışanları hangi üniversite bölümlerinden mezun oluyor bilmezken, TikTok kullanıcı Bengi Turan bu soruya yanıt niteliğinde bir video yayınladı.

TV kanalında çalışan iş arkadaşlarının mezun olduğu bölümleri videoda paylaşan TikTok kullanıcısı böylece merakımızı epey gidermiş oldu.

TV kanalında çalışan iş arkadaşlarının mezun olduğu bölümleri videoda paylaşan TikTok kullanıcısı böylece merakımızı epey gidermiş oldu.

İşte o anlar:

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