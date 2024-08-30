Seyran Saçına N'aptın? Yalı Çapkını 3. Sezonundan İlk Fotoğraflar Geldi!
Seyran Saçına N'aptın? Yalı Çapkını 3. Sezonundan İlk Fotoğraflar Geldi!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için izleyiciler nefeslerini tutmuş beklerken, sevilen dizi sonunda sete çıktı. İşte Yalı Çapkını 3. sezonunda ilk görseller...
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2 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, 3. sezonuyla Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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2 yıllık zaman atlaması yaşanacak olan dizide Seyran ve Ferit'in hayatlarında bambaşka insanlar olurken, dizinin yeni hikayesinin ne yönde ilerleyeceği de büyük merak konusu oldu.
3. sezonuyla 13 Eylül Cuma günü geri dönen Yalı Çapkını 30 Ağustos (bugün) sete çıkarken, setten ilk fotoğraflar da geldi.
İşte Seyran'ın imaj değişikliğine gittiği 3. sezondan ilk görseller:
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