Berlin'de mi Doğdu? Şerbo'da Alev'in Bebeği, Babası Apo'nun Kucağında Göründü!
Berlin'de mi Doğdu? Şerbo'da Alev'in Bebeği, Babası Apo'nun Kucağında Göründü!
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Alev, karnındaki bebeğiyle birlikte Berlin'e gitmiş; yaz boyunca da hem bebeğin hem Alev'in hayatını kaybettiği söylentileri yayılmıştı. Ancak sonunda bebek göründü, hem de babasının kucağında! Buyurun o dünya tatlısı bebekle birlikte tanışalım!
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Kızılcık Şerbeti'nde olayların karmakarışık bir hal aldığı ve ağızlarımız açık izlemek zorunda kaldığımız bir sezon finalini geride bırakmıştık.
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Kim öldü, kim kaldı diye meraktan çatladığımız diziyle ilgili, Alev'e hayat veren Müjde Uzman'ın da diziden ayrılmasıyla kafalarımız allak bullak olmuştu.
Çünkü biliyorsunuz Alev, karnındaki bebeğiyle birlikte Apo telefonlarına cevap vermedi diye Berlin'e çekip gitmişti.
Diziden ayrıldığı bilgisinin de etkisiyle, tüm yaz boyunca bebeğin ve Alev'in hayatını kaybettiği konuşulmuştu.
Ancak bebeğimiz yaşıyormuş dostlar! Bir kızımızın olduğunu öğrendiğimiz bu görsele göre Alev hayatını kaybetmiş olsa bile belli ki bebekle hayatımıza devam edeceğiz.
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Hatta bakın, burada da kuzeninin kucağında kendisi... Bakalım bebişe Kıvılcım ve ailesi mi bakacak, yoksa Pembe bağrına taş basıp bebeği benimseyecek mi?
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