Berlin'de mi Doğdu? Şerbo'da Alev'in Bebeği, Babası Apo'nun Kucağında Göründü!

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Alev, karnındaki bebeğiyle birlikte Berlin'e gitmiş; yaz boyunca da hem bebeğin hem Alev'in hayatını kaybettiği söylentileri yayılmıştı. Ancak sonunda bebek göründü, hem de babasının kucağında! Buyurun o dünya tatlısı bebekle birlikte tanışalım!