Hani Aşk Yoktu: MasterChef Onur'un "Aşığın Kaderi" Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!
Hani Aşk Yoktu: MasterChef Onur'un "Aşığın Kaderi" Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!
MasterChef'te sezona Beyza ile yakıştırılarak başlayan Onur'dan, aralarında bir şey olmadığına dair açıklama gelmişti. Ancak bir fan sayfasının yaptığı istatistik paylaşımını öyle bir şarkıyla paylaştı ki kafaları yeniden karıştırdı!
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Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan MasterChef, kafa karıştıran gelişmelerle sürüyor.
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Aralarında aşk olduğuna dair bolca edit yapılan Beyza ve Onur, buradan prim yapmakla suçlanmışlardı.
Bu iddiaların üstüne Onur, yaptığı bir beğeniyle Beyza ile aralarında bir şey olmadığını ima etmiş, konuya son noktayı da böylelikle koymuştu.
Ama bir kez daha öyle bir şey yaptı ki, hepimizin kafasını yeniden karıştırdı!
Hayranlarından oluşan bir sayfanın yaptığı istatistik paylaşımını alıntılayan Onur, "shipten prim yapıyor" düşüncesine karşı çıkacakken gönderiyi Sakiler'den Aşığın Kaderi şarkısıyla paylaştı.
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Ne düşüneceğimizi şaşırdığımız bu gönderideki şarkının sözlerini biz paylaşalım, bakalım siz nasıl yorumlayacaksınız?
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