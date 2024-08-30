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Hani Aşk Yoktu: MasterChef Onur'un "Aşığın Kaderi" Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!

Hani Aşk Yoktu: MasterChef Onur'un "Aşığın Kaderi" Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 11:48

MasterChef'te sezona Beyza ile yakıştırılarak başlayan Onur'dan, aralarında bir şey olmadığına dair açıklama gelmişti. Ancak bir fan sayfasının yaptığı istatistik paylaşımını öyle bir şarkıyla paylaştı ki kafaları yeniden karıştırdı!

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Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan MasterChef, kafa karıştıran gelişmelerle sürüyor.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan MasterChef, kafa karıştıran gelişmelerle sürüyor.

Aralarında aşk olduğuna dair bolca edit yapılan Beyza ve Onur, buradan prim yapmakla suçlanmışlardı.

Aralarında aşk olduğuna dair bolca edit yapılan Beyza ve Onur, buradan prim yapmakla suçlanmışlardı.

Bu iddiaların üstüne Onur, yaptığı bir beğeniyle Beyza ile aralarında bir şey olmadığını ima etmiş, konuya son noktayı da böylelikle koymuştu.

Bu iddiaların üstüne Onur, yaptığı bir beğeniyle Beyza ile aralarında bir şey olmadığını ima etmiş, konuya son noktayı da böylelikle koymuştu.

Detaylar:

Ama bir kez daha öyle bir şey yaptı ki, hepimizin kafasını yeniden karıştırdı!

Ama bir kez daha öyle bir şey yaptı ki, hepimizin kafasını yeniden karıştırdı!

Hayranlarından oluşan bir sayfanın yaptığı istatistik paylaşımını alıntılayan Onur, "shipten prim yapıyor" düşüncesine karşı çıkacakken gönderiyi Sakiler'den Aşığın Kaderi şarkısıyla paylaştı.

Hayranlarından oluşan bir sayfanın yaptığı istatistik paylaşımını alıntılayan Onur, "shipten prim yapıyor" düşüncesine karşı çıkacakken gönderiyi Sakiler'den Aşığın Kaderi şarkısıyla paylaştı.
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Ne düşüneceğimizi şaşırdığımız bu gönderideki şarkının sözlerini biz paylaşalım, bakalım siz nasıl yorumlayacaksınız?

Ne düşüneceğimizi şaşırdığımız bu gönderideki şarkının sözlerini biz paylaşalım, bakalım siz nasıl yorumlayacaksınız?

İki dudağın arasına

bir aşığın kaderi bağlı

Vurdu beni kurşuna

iki lafının o can yakan anlamı

Tamiri kolay değil kalplerin

İstesen de nafile

Kendini bilen susar

Gönül bulur bir bahane

Ben gibi seven biri

Ne kin tutar ne söz geçirir diline

Mazideki günlerin hatrına

Beni öldürme

Alt tarafı gel dedim

Gelen de yok, arayan da yok beni

Sen sözünü tutmadın

Ağlar yürek, sessiz sessiz

Bir yanım kal diyor

Gelir yine, gelirse bulsun

Bir yanım git diyor

Belki de çoktan gitti

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