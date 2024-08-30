Hani Aşk Yoktu: MasterChef Onur'un "Aşığın Kaderi" Paylaşımı Kafaları Karıştırdı!

İki dudağın arasına

bir aşığın kaderi bağlı

Vurdu beni kurşuna

iki lafının o can yakan anlamı

Tamiri kolay değil kalplerin

İstesen de nafile

Kendini bilen susar

Gönül bulur bir bahane

Ben gibi seven biri

Ne kin tutar ne söz geçirir diline

Mazideki günlerin hatrına

Beni öldürme

Alt tarafı gel dedim

Gelen de yok, arayan da yok beni

Sen sözünü tutmadın

Ağlar yürek, sessiz sessiz

Bir yanım kal diyor

Gelir yine, gelirse bulsun

Bir yanım git diyor

Belki de çoktan gitti