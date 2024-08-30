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MasterChef'te Beril, Yere Düşen Dolmaları Şeflere Yedirdiklerini İtiraf Etti!

MasterChef'te Beril, Yere Düşen Dolmaları Şeflere Yedirdiklerini İtiraf Etti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 08:25

MasterChef'te geçtiğimiz günlerde Mavi takımda yarışırken Eda, elindeki biber dolu tepsiyi yere düşürmüştü. Hemen ardından tadım kısmında da Mavi takımın biberlerinin yerinde olduğunu görmüştük. Eda'nın takım arkadaşı Beril'den konuyla ilgili itiraf geldi!

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MasterChef'te genel anlamda eğlenceli bir ortam hakim olsa da, zaman zaman kaosa da doyuyoruz.

MasterChef'te genel anlamda eğlenceli bir ortam hakim olsa da, zaman zaman kaosa da doyuyoruz.

Son olarak tabağı geçmeyen ve istatistiklerde sonunculuğa doğru ilerleyen Muratcan'ın bir türlü potaya gönderilmemesi eleştirilere neden olmuştu.

Son olarak tabağı geçmeyen ve istatistiklerde sonunculuğa doğru ilerleyen Muratcan'ın bir türlü potaya gönderilmemesi eleştirilere neden olmuştu.

Detaylar:

Bir de hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, Mavi takımda yer alan Eda'nın elindeki biber dolması dolu tabağı düşürdüğünü izlemiştik.

Bir de hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, Mavi takımda yer alan Eda'nın elindeki biber dolması dolu tabağı düşürdüğünü izlemiştik.

Hemen ardından da tadımda eksiksiz bir şekilde dolmaların yer aldığı görülmüştü.

Hemen ardından da tadımda eksiksiz bir şekilde dolmaların yer aldığı görülmüştü.

MasterChef'in dikkatli izleyicisi Demet Akalın, dün akşam yayınlanan bölümde geçen hafta Eda'nın arkadaşı olan Beril'in yere düşen dolmaları servis ettiklerini söylediği anı yakaladı!

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Hijyene bu kadar önem verilirken yarışmacıların bunu yapabilmesi oldukça garip. Siz ne düşünüyorsunuz?

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