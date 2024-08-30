MasterChef'te Beril, Yere Düşen Dolmaları Şeflere Yedirdiklerini İtiraf Etti!

MasterChef'te geçtiğimiz günlerde Mavi takımda yarışırken Eda, elindeki biber dolu tepsiyi yere düşürmüştü. Hemen ardından tadım kısmında da Mavi takımın biberlerinin yerinde olduğunu görmüştük. Eda'nın takım arkadaşı Beril'den konuyla ilgili itiraf geldi!