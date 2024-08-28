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Torpilli mi? MasterChef'te Muratcan'ın Bir Türlü Gönderilmediği Eleme Potasına Kimler Girdi?

Torpilli mi? MasterChef'te Muratcan'ın Bir Türlü Gönderilmediği Eleme Potasına Kimler Girdi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 01:14

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu da geride kaldı. Kırmızı takımın bir kez daha kaybettiği oyunda eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından eleme adayları Nigar ve Beyza olmuştu.

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından eleme adayları Nigar ve Beyza olmuştu.

Detaylar:

Kuru fasulye ve pilavla oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun da kazananı Mavi takım oldu.

Kuru fasulye ve pilavla oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun da kazananı Mavi takım oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Onur'un kazanmasıyla birlikte eleme adayları netleşti.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Onur'un kazanmasıyla birlikte eleme adayları netleşti.

Onur'un oyuyla Çağlar'ın aday olmasının ardından takım yarışmacıları oy kullandı.

Onur'un oyuyla Çağlar'ın aday olmasının ardından takım yarışmacıları oy kullandı.

Muratcan'la eşit oy alan Akın, takım kaptanı Beril'in oyuyla eleme adayı oldu.

Muratcan'la eşit oy alan Akın, takım kaptanı Beril'in oyuyla eleme adayı oldu.
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Muratcan'ın bir türlü yazılmaması tepkilere yol açtı.

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