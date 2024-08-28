Hani Aşıklardı? Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in Hayatlarına Başkaları Giriyor!
Hani Aşıklardı? Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in Hayatlarına Başkaları Giriyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Son iki sezonun reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda yeni sezonu merakla beklerken bir sürprizle karşılaştık. Son olarak Seyran'ın ölümcül hastalığıyla boğuştuğumuz ve SeyFer aşkını izlediğimiz dizinin yeni sezonunda ikilinin ayrılacağını öğrendik!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son iki sezonda reyting rekoru kıran Yalı Çapkını, üçüncü sezon hazırlıklarına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü sezonu heyecanla beklesek de, 13 Eylül'de yeni sezonunu izleyeceğimiz diziyle ilgili duyduklarımıza inanmak pek de mümkün değil gibi!
Biliyorsunuz 2. sezonun finalinde Seyran ve Ferit aşkı zirve yapmış, ancak Seyran'ın 'ölümcül' hastalığı izleyenleri korkutmuştu.
Bu ikiliyi aşkla izlemeyi ve bir çocukları olmasını beklerken tamamen aksi haberler aldık!
Biliyorsunuz Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrılmasının ardından sahnelerinin azaltılmasını istemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belli ki bu isteği karşılık bulmuş... Birsen Altuntaş'ın haberine göre zaman atlamasıyla başlayacak dizide Seyran ve Ferit'i başka hayatlar yaşarken görecekmişiz.
Seyran'ın hayatına Sinan, Ferit'in hayatına ise Diyar adlı bambaşka karakterler girecekmiş. Oyuncuların arayışlarına da başlanmış!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın