Hani Aşıklardı? Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in Hayatlarına Başkaları Giriyor!

Son iki sezonun reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda yeni sezonu merakla beklerken bir sürprizle karşılaştık. Son olarak Seyran'ın ölümcül hastalığıyla boğuştuğumuz ve SeyFer aşkını izlediğimiz dizinin yeni sezonunda ikilinin ayrılacağını öğrendik!

Kaynak: Birsen Altuntaş