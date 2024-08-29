4 Yıldır Çözülemeyen Burhan Karakuş Cinayetinde İlginç İlişki Ağı!
4 Yıldır Çözülemeyen Burhan Karakuş Cinayetinde İlginç İlişki Ağı!
19 Eylül 2020'de öldürülen Burhan Karakuş'un katili hala bulunamadı. Eşi Sevgi Karakuş'un Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmasıyla cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanmaya başladı.
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2 çocuk babası 32 yaşındaki Burhan Karakuş, 19 Eylül 2020'de Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Dedeler Köyü’nde ölü bulunmuştu.
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İntihar süsü verilse de 17 saat sonra kafasında iki kurşun tespit edilmesiyle cinayete kurban gittiği anlaşılan Burhan Karakuş'un faili hala meçhul.
Eşi Sevgi Karakuş'un Didem Arslan'la Vazgeçme'ye katılmasıyla yeni bilgilere ulaşılan cinayette, "yasak aşk" üzerinde duruluyor.
Sevgi Karakuş, eşinin kendisine son olarak "Hakkını helal et çocuklarıma iyi bak" dediğini ve işe gittiğini belirterek yanından ayrıldığını, eşinin son görüldüğü evdeki üç kadın tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti.
Programda yaşanan gelişmelere göre, Burhan'ın yakın arkadaşı Utku'nun eşi Feride'yle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı.
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Ancak Burhan öldürülmeden 4 gün önce, Feride'nin kız kardeşi Gamze ile öpüşürken görüntülenmiş.
Cinayeti kimin ya da kimlerin işlediği belirsizliğini korurken, bu karmaşık ilişki ağı şüpheleri artırdı.
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