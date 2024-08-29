Aras Bulut İynemli'li Deha'dan İlk Tanıtım Geldi, Ortalık Şimdiden Alev Aldı!
Aras Bulut İynemli'li Deha'dan İlk Tanıtım Geldi, Ortalık Şimdiden Alev Aldı!
Aras Bulut İynemli'nin Devran rolüyle ekranlara döneceği Deha dizisinden ilk tanıtım geldi, sosyal medya yorumlarla coştu!
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Aras'a kavuşmamız yakın, meşaleleri yakın! Aras Bulut İynemli'nin ekranlara döneceği Deha dizisiyle ilgili beklenen gelişmeler bir bir gerçekleşiyor.
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Kadın başrol krizinin çözülmesinin ardından çekimlerine başlanan dizide İynemli bir matematik dehasına hayat veriyor.
Sorunlu bir babasının olduğunu bildiğimiz Devran'ı izlemeyi iple çektiğimiz bu günlerde, sonunda ilk fragman geldi!
Öncelikle sizi fragmanla baş başa bırakalım:
Ve ardından gelen yorumları böyle bırakalım...
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Şimdiden bol reytingler diliyoruz!
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