Oyunculuk Resitali: Kör Nokta'yla Adeta Devleşen Rabia Soytürk'ün Performansına Övgü Yağdı!
Oyunculuk Resitali: Kör Nokta'yla Adeta Devleşen Rabia Soytürk'ün Performansına Övgü Yağdı!
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kör Nokta dizisi, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.
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Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Osman Sınav'ın yeni yapımından gelen ikinci fragman büyük beğeni toplarken, Rabia Soytürk'ün oyunculuğuyla adeta devleştiği görüldü.
Fragmanın ardından güzel oyuncunun performansına yorum yağdı.
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