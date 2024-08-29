Görüş Bildir
Haberler
TV
Oyunculuk Resitali: Kör Nokta'yla Adeta Devleşen Rabia Soytürk'ün Performansına Övgü Yağdı!

Oyunculuk Resitali: Kör Nokta'yla Adeta Devleşen Rabia Soytürk'ün Performansına Övgü Yağdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 22:58

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kör Nokta dizisinde başrolleri Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz paylaşıyor. Sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen diziden ikinci fragman geldi. Fragmandaki oyunculuğu büyük beğeni toplayan Rabia Soytürk'e yorum yağdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kör Nokta dizisi, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kör Nokta dizisi, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor.

Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Osman Sınav'ın yeni yapımından gelen ikinci fragman büyük beğeni toplarken, Rabia Soytürk'ün oyunculuğuyla adeta devleştiği görüldü.

Fragmanın ardından güzel oyuncunun performansına yorum yağdı.

Fragmanın ardından güzel oyuncunun performansına yorum yağdı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın