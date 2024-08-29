Oyunculuk Resitali: Kör Nokta'yla Adeta Devleşen Rabia Soytürk'ün Performansına Övgü Yağdı!

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kör Nokta dizisinde başrolleri Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz paylaşıyor. Sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen diziden ikinci fragman geldi. Fragmandaki oyunculuğu büyük beğeni toplayan Rabia Soytürk'e yorum yağdı!