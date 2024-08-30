Adı Survivor'la Anılıyordu: Bir Kısmetse Olur Yarışmacısı Daha Arka Sokaklar'a mı Katıldı?
Adı Survivor'la Anılıyordu: Bir Kısmetse Olur Yarışmacısı Daha Arka Sokaklar'a mı Katıldı?
19. sezonuyla yayınlanacak Arka Sokaklar'a Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kandemir'in katıldığı haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de Survivor için hazırlandığı söylenen bir yarışmacının kadroya katıldığı iddia edildi!
Kaynak: MasterBilgi Official
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk dizi tarihinin en maşallahlık dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski oyuncuların da döndüğü dizinin kadrosuna yepyeni oyuncuların da katılacağı biliniyordu.
O isimlerden biri de Kısmetse Olur'a Aybüke'yle yaşadığı aşkla damga vuran Tolga Kandemir'di.
Bu kez de MasterBilgi Official sayfası, adı Survivor'la anılan Sedat Polat'ın Arka Sokaklar'a katıldığını iddia etti!
Elif'le yaşadığı aşkla konuşulan Sedat'tan konuya dair bir açıklama gelmedi. Bakalım iddialar doğru mu çıkacak. Bekleyip göreceğiz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın