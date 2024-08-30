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Adı Survivor'la Anılıyordu: Bir Kısmetse Olur Yarışmacısı Daha Arka Sokaklar'a mı Katıldı?

Adı Survivor'la Anılıyordu: Bir Kısmetse Olur Yarışmacısı Daha Arka Sokaklar'a mı Katıldı?

Kısmetse Olur Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 08:50

19. sezonuyla yayınlanacak Arka Sokaklar'a Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kandemir'in katıldığı haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de Survivor için hazırlandığı söylenen bir yarışmacının kadroya katıldığı iddia edildi!

Kaynak: MasterBilgi Official

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Türk dizi tarihinin en maşallahlık dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türk dizi tarihinin en maşallahlık dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eski oyuncuların da döndüğü dizinin kadrosuna yepyeni oyuncuların da katılacağı biliniyordu.

Eski oyuncuların da döndüğü dizinin kadrosuna yepyeni oyuncuların da katılacağı biliniyordu.

O isimlerden biri de Kısmetse Olur'a Aybüke'yle yaşadığı aşkla damga vuran Tolga Kandemir'di.

O isimlerden biri de Kısmetse Olur'a Aybüke'yle yaşadığı aşkla damga vuran Tolga Kandemir'di.

Detaylar:

Bu kez de MasterBilgi Official sayfası, adı Survivor'la anılan Sedat Polat'ın Arka Sokaklar'a katıldığını iddia etti!

Bu kez de MasterBilgi Official sayfası, adı Survivor'la anılan Sedat Polat'ın Arka Sokaklar'a katıldığını iddia etti!

Elif'le yaşadığı aşkla konuşulan Sedat'tan konuya dair bir açıklama gelmedi. Bakalım iddialar doğru mu çıkacak. Bekleyip göreceğiz...

Elif'le yaşadığı aşkla konuşulan Sedat'tan konuya dair bir açıklama gelmedi. Bakalım iddialar doğru mu çıkacak. Bekleyip göreceğiz...

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