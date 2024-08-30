Adı Survivor'la Anılıyordu: Bir Kısmetse Olur Yarışmacısı Daha Arka Sokaklar'a mı Katıldı?

19. sezonuyla yayınlanacak Arka Sokaklar'a Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kandemir'in katıldığı haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de Survivor için hazırlandığı söylenen bir yarışmacının kadroya katıldığı iddia edildi!

Kaynak: MasterBilgi Official