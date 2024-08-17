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Kısmetse Olur Yarışmacısı, Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!

Kısmetse Olur Yarışmacısı, Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!

Kısmetse Olur Arka Sokaklar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 11:55

Arka Sokaklar, 19. sezonuyla yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanırken, Kısmetse Olur yarışmacılarından birinin yeni sezonda kadroya dahil olduğu iddia edildi.

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Yeni sezonda 19. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar, televizyonun en uzun soluklu işlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yeni sezonda 19. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar, televizyonun en uzun soluklu işlerinden biri olmaya devam ediyor.

İlgiyle takip edilen dizi 18 yıldır Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ederken, yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlanmasıyla ufak bir ekran arası vermişti.

İlgiyle takip edilen dizi 18 yıldır Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ederken, yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlanmasıyla ufak bir ekran arası vermişti.

Yeni sezon için kadrosunda ciddi değişiklikler yapan Arka Sokaklar'a sürpriz bir isim dahil oldu.

Yeni sezon için kadrosunda ciddi değişiklikler yapan Arka Sokaklar'a sürpriz bir isim dahil oldu.

O isim ise Kısmetse Olur yarışmacılarından Tolga Kandemir.

O isim ise Kısmetse Olur yarışmacılarından Tolga Kandemir.

Yarışma boyunca Aybüke'yle yaşadığı aşkla gündem olan Kandemir, yarışmanın ardından oyunculuğa soyunmuş ve birkaç dizide rol almıştı.

Yarışma boyunca Aybüke'yle yaşadığı aşkla gündem olan Kandemir, yarışmanın ardından oyunculuğa soyunmuş ve birkaç dizide rol almıştı.
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Sosyal medyadaki iddialara göre Tolga Kandemir, Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda ekranda yer alacak.

Sosyal medyadaki iddialara göre Tolga Kandemir, Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda ekranda yer alacak.

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