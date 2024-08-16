Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 00:09

MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşsa da yedek yarışmacılardan her hafta kadroya giren isimler oluyor. Bu haftanın mücadelesine yedeklerden ana kadroya giren isim kim oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu için ana kadro haftalar önce tamamlanırken, yedek yarışmacılar için her hafta ana kadro şansı doğuyor.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu için ana kadro haftalar önce tamamlanırken, yedek yarışmacılar için her hafta ana kadro şansı doğuyor.

Yedeklere giren yarışmacılar son bölümde kıran kırana bir mücadele verdi ve ilk etapta ham kakaodan yaratıcılık yemeği yapmaları istendi.

Yedeklere giren yarışmacılar son bölümde kıran kırana bir mücadele verdi ve ilk etapta ham kakaodan yaratıcılık yemeği yapmaları istendi.

6 yarışmacının başarıyla tamamladığı etapta 2. tur için Tom Yan Kung yani karides çorbası isteyen şefler, yarışmacılara soğuk terler döktürdü.

6 yarışmacının başarıyla tamamladığı etapta 2. tur için Tom Yan Kung yani karides çorbası isteyen şefler, yarışmacılara soğuk terler döktürdü.

Jüri 6 kişiden 3 kişiyi seçerken bunlar Şirin, Erim ve Akın oldu.

Jüri 6 kişiden 3 kişiyi seçerken bunlar Şirin, Erim ve Akın oldu.

Ana kadroya giren isim ise Şirin oldu.

Ana kadroya giren isim ise Şirin oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın