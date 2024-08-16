MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı Belli Oldu!
MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de ana kadro oluşsa da yedek yarışmacılardan her hafta kadroya giren isimler oluyor. Bu haftanın mücadelesine yedeklerden ana kadroya giren isim kim oldu?
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu için ana kadro haftalar önce tamamlanırken, yedek yarışmacılar için her hafta ana kadro şansı doğuyor.
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Yedeklere giren yarışmacılar son bölümde kıran kırana bir mücadele verdi ve ilk etapta ham kakaodan yaratıcılık yemeği yapmaları istendi.
6 yarışmacının başarıyla tamamladığı etapta 2. tur için Tom Yan Kung yani karides çorbası isteyen şefler, yarışmacılara soğuk terler döktürdü.
Jüri 6 kişiden 3 kişiyi seçerken bunlar Şirin, Erim ve Akın oldu.
Ana kadroya giren isim ise Şirin oldu.
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