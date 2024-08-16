Ortalık Karışacak: Yabani'de Derin'i Canlandıracak Kadın Oyuncu Belli Oldu!
Ortalık Karışacak: Yabani'de Derin'i Canlandıracak Kadın Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
NOW'ın sevilen dizisi Yabani 2. sezon için sonunda sete çıktı. Eylül ayında yayınlanması beklenen Yabani'ye yeni sezon için Derin karakteri dahil olurken Derin'i kimin canlandıracağı belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın en fazla fana sahip dizilerinden Yabani, düşük reytinglere rağmen yoğun izleyici isteği üzerine 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
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AsLaz ve RüYam gibi shiplerin sosyal medyada ölümüne kapıştığı dizide fan savaşları sık sık vuku bulurken, ortalığı karıştıracak bir karakterin gelmesiyle 2. sezon daha çetin geçecek.
Senaryoya güçlü bir ailenin dahil olacağı söylentileri ortalarda dolaşırken, diziye dahil olacak olan Derin karakterinin çiftler üzerine etkisi merak konusu olmuştu. Sonunda Derin'i kimin canlandıracağı belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Derin'i genç oyuncu İlayda Akdoğan canlandıracak. Bakalım Derin, AsLaz'ı mı etkileyecek yoksa RüYam'ı mı?
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