MasterChef Beyza'dan Kendisine Ahlak Dersi Vermeye Kalkan İzleyiciye Kapak Gibi Yanıt!
MasterChef Beyza'dan Kendisine Ahlak Dersi Vermeye Kalkan İzleyiciye Kapak Gibi Yanıt!
MasterChef Türkiye'de olaylar bir türlü bitmek bilmezken, şimdi de bir izleyici eleştirisi gündem yarattı. MasterChef Ayşe'nin sosyal medya hesabına Beyza hakkında yorum yapan bir izleyici, Beyza'dan kapak biri bir yanıt aldı.
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu henüz başlamış olmasına rağmen sosyal medyanın nabzını belirlemeye devam ediyor.
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MasterChef'te yarışmacılar zaten sık sık kaos sebebi olurken bu defa ortalığı karıştıran bir izleyicinin Beyza'ya yorumu oldu.
Yarışmacılardan Ayşe'nin sosyal medya hesabına Beyza hakkında yorumda bulunan bir izleyici, Beyza için "Ayşe yanındakine söyle her önüne gelene sarılmasın biraz duruş lütfen" yazdı.
Kendisine ahlak dersi vermeye çalışan izleyicinin yorumunu fark eden Beyza, "İsmim Beyza, memnun oldum Berk bey." yazarak kapak gibi yanıt verdi.
Bizce Beyza az bile demiş! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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