OnlyFans Açtığı İddia Edilen Esin Çepni'nin İşte Benim Stilim'deki Haline Çok Şaşıracaksınız!
OnlyFans Açtığı İddia Edilen Esin Çepni'nin İşte Benim Stilim'deki Haline Çok Şaşıracaksınız!
Bilal Hancı'nın kendisini aldattığını iddia ettiği görüntüleri yaymasıyla gündem olan Esin Çepni, bu kez de OnlyFans hesabı açtığı iddiasıyla gündemi sarstı. Fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla çok konuşulan Çepni'nin ünlenmesini sağlayan İşte Benim Stilim'deki halleri de merak konusu oldu!
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Kafalar ekibinin bir parçası olan Bilal Hancı'yla 2021 yılında dünyaevine giren Esin Çepni'nin evliliği son derece olaylı bir şekilde bitmişti.
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2022'de bir kez yollarını ayırmalarına rağmen ilişkilerine bir şans daha veren ikili, Bilal Hancı'nın Esin Çepni'yi aldatması ve Çepni'nin bu görüntüleri yaymasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
Dijital içerik üreticiliği yapan Esin Çepni'nin Instagram'da abonelere özel bir kanal açtığı ortaya çıkmıştı.
Bu olayın üstünden çok geçmeden Çepni'nin OnlyFans hesabı açtığı iddia edildi ve ortalık fena karıştı!
Gündeme bomba gibi düşen bu haberin ardından da Esin Çepni'nin nasıl ünlendiği merak konusu oldu.
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İşte Benim Stilim'in 6. sezonunda yarışmacı olarak yer alan Esin, 2016 yılında bu programla tanınmıştı.
Şu ankinden epey farklı görünen Çepni'nin değişimi gündem oldu.
Ne dersiniz, sizce çok değişmiş mi?
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