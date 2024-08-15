MasterChef'te Zeynep'in Deniz Yüzünden Sinir Krizi Geçirdiği Ortaya Çıktı!
MasterChef'te Zeynep'in Deniz Yüzünden Sinir Krizi Geçirdiği Ortaya Çıktı!
MasterChef'te yeni sezonun en olaylı ismi olmayı başaran Deniz, günlük kaosunu yine tamamladı. Ses kayıtları ortaya çıkan Deniz'in, Zeynep'le tartışması sonucu Zeynep'in sinir krizi geçirmesine yol açtığı ortaya çıktı!
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon yine bol tartışmalı ve heyecanlı geçiyor.
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Sezonun en başından bu yana sivri dili sebebiyle diğer yarışmacılarla sık sık tartışmaya giren Deniz, bu kez daha büyük bir soruna yol açmış.
Dün yayınlanan bölümde Zeynep'e küfrettiği ortaya çıkan Deniz'in yarışmacılarla tartıştığı bir ses kaydı ortaya çıktı.
Zeynep'in kriz geçirdiği anlara ait sesleri buradan dinleyebilirsiniz:
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