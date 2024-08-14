MasterChef'te Öfkesi Dinmeyen Deniz'in Küfrettiği Anlar İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
MasterChef'te Öfkesi Dinmeyen Deniz'in Küfrettiği Anlar İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!
MasterChef'te yarışmaya katıldığı ilk andan bu yana sivri dili ve agresif tavırlarıyla dikkat çeken Deniz, bir kez daha izleyenleri çileden çıkarmayı başardı. Ayşe'ye sarfettiği sözlerin ardından tepki çeken Deniz'in Zeynep'le küfürlü konuşması dikkatlerden kaçmadı.
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MasterChef'te sezon başladığı andan itibaren en çok konuşulan isim olmayı başaran Deniz, ısrarla gündemden düşmüyor.
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Sarfettiği sözler sebebiyle Ayşe'nin ağlamasına sebep olan Deniz büyük tepki çekse de hali ve tavrında en ufak bir değişiklik olmamıştı.
Tüm yarışmacılarla ısrarla tartışmaya devam eden Deniz bir kez daha Ayşe'ye sert çıkınca, bu kez Alper'in tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Tüm bu yaşananların üstüne bir de Zeynep'e "S*ktir git, ne b*k izliyorsunuz!" dediği anlar kameralara yansıdı.
Yarışmacının konuşma tarzına sosyal medyadan yorum yağdı.
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