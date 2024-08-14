MasterChef'te Öfkesi Dinmeyen Deniz'in Küfrettiği Anlar İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

MasterChef'te yarışmaya katıldığı ilk andan bu yana sivri dili ve agresif tavırlarıyla dikkat çeken Deniz, bir kez daha izleyenleri çileden çıkarmayı başardı. Ayşe'ye sarfettiği sözlerin ardından tepki çeken Deniz'in Zeynep'le küfürlü konuşması dikkatlerden kaçmadı.