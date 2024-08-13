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"Çocuğun Değil Senin!" MasterChef Deniz'in Ayşe'yi Azarlaması Alper'i Çileden Çıkardı!

"Çocuğun Değil Senin!" MasterChef Deniz'in Ayşe'yi Azarlaması Alper'i Çileden Çıkardı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 02:23

MasterChef Türkiye'de yeni sezon gergin başladı, gergin devam ediyor. Deniz'in başından beri bitmek bilmeyen öfkesi bir kez daha Ayşe'yi bulunca bu kez Alper açtı ağzını yumdu gözünü!

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MasterChef Türkiye'de yeni sezon fazlasıyla tartışmalı başladı. Daha elemelerde başlayan gerilim, takım oyunlarında da artarak devam etti.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon fazlasıyla tartışmalı başladı. Daha elemelerde başlayan gerilim, takım oyunlarında da artarak devam etti.

Sürekli birileriyle tartıştığı için tepkilerin odağında yer alan Deniz, bir kez daha Ayşe'ye yüklendi.

Sürekli birileriyle tartıştığı için tepkilerin odağında yer alan Deniz, bir kez daha Ayşe'ye yüklendi.

Ki biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz hafta Ayşe'nin ağlamasına sebep olmuştu.

Ki biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz hafta Ayşe'nin ağlamasına sebep olmuştu.

Detaylar:

Detaylar:

Yemeğini yapamayan Deniz, balkonda yer alan Ayşe'nin yardım etme çabasını öfkeyle karşılayınca bu kez Ayşe "Bir haftadır çektiğim nedir? Çizgimi bozmamak için susuyorum. Ben sana ne yaptım?" dedi.

Yemeğini yapamayan Deniz, balkonda yer alan Ayşe'nin yardım etme çabasını öfkeyle karşılayınca bu kez Ayşe "Bir haftadır çektiğim nedir? Çizgimi bozmamak için susuyorum. Ben sana ne yaptım?" dedi.

Bunun üstüne Deniz, 'Çizgini boz bakayım bir!' diyerek Ayşe'ye yüklendi.

Deniz'in herkese yükselmesine bir hayli gerilen Alper, "Ayşe senin çocuğun değil ki!" diyerek öfkesini kustu.

Deniz'in herkese yükselmesine bir hayli gerilen Alper, "Ayşe senin çocuğun değil ki!" diyerek öfkesini kustu.
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Deniz'in bitmek bilmeyen atarına sosyal medyadan yorum yağdı.

Deniz'in bitmek bilmeyen atarına sosyal medyadan yorum yağdı.
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