Yaş Farkı Tepki Çekmişti: Burak Deniz'in Dizisi Bir Gece Masalı'nda Aşk Üçgeni Olduğu Ortaya Çıktı!

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen Bir Gece Masalı, başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı sebebiyle tartışma yaratmıştı. Sete çıkan diziyle ilgili yapılan bilgi paylaşımında bir de dizide aşk üçgeni olduğu ortaya çıktı!