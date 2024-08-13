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Yaş Farkı Tepki Çekmişti: Burak Deniz'in Dizisi Bir Gece Masalı'nda Aşk Üçgeni Olduğu Ortaya Çıktı!

Yaş Farkı Tepki Çekmişti: Burak Deniz'in Dizisi Bir Gece Masalı'nda Aşk Üçgeni Olduğu Ortaya Çıktı!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 01:08

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen Bir Gece Masalı, başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı sebebiyle tartışma yaratmıştı. Sete çıkan diziyle ilgili yapılan bilgi paylaşımında bir de dizide aşk üçgeni olduğu ortaya çıktı!

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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i bir araya getiren ve başta Şehrazad olarak tanıtılan Bir Gece Masalı, eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'i bir araya getiren ve başta Şehrazad olarak tanıtılan Bir Gece Masalı, eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aralarındaki 15 yaş fark sebebiyle kadro açıklandığından beri tepki çeken dizi sonunda sete çıktı.

Aralarındaki 15 yaş fark sebebiyle kadro açıklandığından beri tepki çeken dizi sonunda sete çıktı.

Çok yakında izlemeye başlayacağımız diziyle ilgili ATV resmi hesabından künye paylaşımı yapıldı.

Çok yakında izlemeye başlayacağımız diziyle ilgili ATV resmi hesabından künye paylaşımı yapıldı.

Canfeza ve Mahir hakkındaki bilgilere az çok zaten hakimdik.

Canfeza ve Mahir hakkındaki bilgilere az çok zaten hakimdik.

Ancak karşımıza bir de Canfeza'nın nişanlısı Selim çıktı!

Ancak karşımıza bir de Canfeza'nın nişanlısı Selim çıktı!
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Bakalım bizi bu aşk üçgeninde ne gibi entrikalar ve kaoslar bekliyor?

Bakalım bizi bu aşk üçgeninde ne gibi entrikalar ve kaoslar bekliyor?

Bir an önce gel eylül!

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