MasterChef Sergen'in Ali Can'ın Hastalığını Küçümsediği Açıklamasına Tepki Yağdı!
MasterChef Sergen'in Ali Can'ın Hastalığını Küçümsediği Açıklamasına Tepki Yağdı!
TV ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması olan MasterChef'in sivri dilli yarışmacılarından biri olan Sergen'in, kalıtsal bir kan hastalığı olan Ali Can'la ilgili sözleri tepkilere yol açtı.
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Ekranların en çok izlenen yemek programı olan MasterChef, geçtiğimiz sezon All Star olarak ekranlara gelmişti.
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Katıldığı iki sezonda da yarışmanın favori isimlerinden biri olan Ali Can, herediter anjioödem adlı kalıtsal kan hastalığı sebebiyle yarışmaya devam edememişti.
Zamansız atak geçirdiği için yüksek şiddetli ağrıları olan Ali Can'ın yarışma sırasında verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmamıştı.
Yarışmanın sivri dilli isimlerinden biri olan Sergen, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Ali Can'ın hastalığıyla ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.
Ali Can için oyun kaybedince hastalığının arkasına sığındığını belirten Sergen, "3 aylık ömrü kalmış gibi davranıyor" dedi.
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Sergen'in bu açıklaması fazlasıyla tepki çekti.
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