Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Travmatik Bir Olayla Katıldığını İtiraf Etti!
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Travmatik Bir Olayla Katıldığını İtiraf Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=l7rXc...
Televizyon ekranlarının en kaotik dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklediğimiz dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, dizinin kadrosuna katılış süreciyle ilgili itirafta bulundu.
Kaynak: Givin Talks
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Sezon finaliyle ortalığı yangın yerine çeviren ve şoktan şoka sürükleyen Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonu için hazırlıklar başladı!
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Merakla beklediğimiz dizide pek çok oyuncunun diziden ayrılacağı ve pek çok yeni oyuncunun da dahil olacağı bilgisi gelmişti.
Yepyeni kaoslarla karşılaşacağımızdan emin olduğumuz Kızılcık Şerbeti'ni bu kez gündeme getiren içindeki kaos olmadı.
Dizinin Doğa'sını canlandıran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, diziye katılmadan önce yaşadığı bir travmayı anlattı.
Şerbo'ya katılmadan önce başka bir projeyle anlaştığını söyleyen güzel oyuncu, son anda kadrodan çıkarılmasıyla çok üzülse de Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna girince "iyi ki olmamış" dediğini açıkladı.
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