Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Travmatik Bir Olayla Katıldığını İtiraf Etti!

Televizyon ekranlarının en kaotik dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklediğimiz dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, dizinin kadrosuna katılış süreciyle ilgili itirafta bulundu.

Kaynak: Givin Talks