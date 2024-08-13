Katılır mı Dersiniz? Ogeday, Survivor'a Katılsa Hangi Sporcunun Şampiyon Olacağını Açıkladı!
Katılır mı Dersiniz? Ogeday, Survivor'a Katılsa Hangi Sporcunun Şampiyon Olacağını Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/azOrXW...
Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ogeday Girişken, son All Star'ın da şampiyonu olmayı başarmıştı. Onedio.com yayınına katılan Ogeday, hangi sporcunun Survivor'a katılsa şampiyon olacağını açıkladı.
Kaynak: Onedio.com
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Her sene iple çektiğimiz Survivor'da bir All Star sezonunu geride bıraktık.
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Başından beri favorilerden biri olarak görülen Ogeday'ın kazandığı Survivor'da tartışmaların ardı arkası kesilmemişti.
Yarışmanın her daim favori isimlerinden biri olan Ogeday, Onedio.com YouTube hesabının yayınına katılarak son zamanlarda popüler ve başarılı olan sporculardan hangisinin Survivor'a katılınca şampiyon olacağını açıkladı.
Sporcuları birbiriyle karşılaştıran Ogeday, sonunda şampiyon olarak Yusuf Dikeç'i ilan etti!
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bu onedio bir süredir fenerbahce x hesablari gibi takiliyor.fb mac 11 ni bile paylaşiyor ama diger takimlar yok galiba admini fb li yada birileri özellikle y... Devamını Gör
Bu aralarda bu moda oldu #tahminciler 😂😂