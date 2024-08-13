Görüş Bildir
Haberler
TV
Katılır mı Dersiniz? Ogeday, Survivor'a Katılsa Hangi Sporcunun Şampiyon Olacağını Açıkladı!

Katılır mı Dersiniz? Ogeday, Survivor'a Katılsa Hangi Sporcunun Şampiyon Olacağını Açıkladı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 18:58

Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ogeday Girişken, son All Star'ın da şampiyonu olmayı başarmıştı. Onedio.com yayınına katılan Ogeday, hangi sporcunun Survivor'a katılsa şampiyon olacağını açıkladı.

Kaynak: Onedio.com

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/azOrXW...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her sene iple çektiğimiz Survivor'da bir All Star sezonunu geride bıraktık.

Her sene iple çektiğimiz Survivor'da bir All Star sezonunu geride bıraktık.

Başından beri favorilerden biri olarak görülen Ogeday'ın kazandığı Survivor'da tartışmaların ardı arkası kesilmemişti.

Başından beri favorilerden biri olarak görülen Ogeday'ın kazandığı Survivor'da tartışmaların ardı arkası kesilmemişti.

Yarışmanın her daim favori isimlerinden biri olan Ogeday, Onedio.com YouTube hesabının yayınına katılarak son zamanlarda popüler ve başarılı olan sporculardan hangisinin Survivor'a katılınca şampiyon olacağını açıkladı.

Yarışmanın her daim favori isimlerinden biri olan Ogeday, Onedio.com YouTube hesabının yayınına katılarak son zamanlarda popüler ve başarılı olan sporculardan hangisinin Survivor'a katılınca şampiyon olacağını açıkladı.

Sporcuları birbiriyle karşılaştıran Ogeday, sonunda şampiyon olarak Yusuf Dikeç'i ilan etti!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Sezer Seven

bu onedio bir süredir fenerbahce x hesablari gibi takiliyor.fb mac 11 ni bile paylaşiyor ama diger takimlar yok galiba admini fb li yada birileri özellikle y... Devamını Gör

nevertheless

Bu aralarda bu moda oldu #tahminciler 😂😂