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Burcu Özberk ve Belçim Bilgin'in Dizisi Dönüş'ün Kadrosuna Usta Oyuncu Katıldı!

Burcu Özberk ve Belçim Bilgin'in Dizisi Dönüş'ün Kadrosuna Usta Oyuncu Katıldı!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 22:54

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve sezonun iddialı dizilerinden biri olarak görülen Dönüş dizisinin kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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O3 Medya yeni sezonda birden çok iddialı diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

O3 Medya yeni sezonda birden çok iddialı diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Burcu Özberk'in ekranlara döneceği dizide Hülya Bilban hem dizinin senaryosunu yazacak hem de diziyi yönetecek.

Burcu Özberk'in ekranlara döneceği dizide Hülya Bilban hem dizinin senaryosunu yazacak hem de diziyi yönetecek.

Bir diğer kadın başrolün Belçim Bilgin olduğunun açıklandığı dizinin kadrosuna bir de usta oyuncu dahil oldu.

Bir diğer kadın başrolün Belçim Bilgin olduğunun açıklandığı dizinin kadrosuna bir de usta oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Teoman rolünü canlandırmak üzere Fikret Kuşkan dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Teoman rolünü canlandırmak üzere Fikret Kuşkan dahil olacak.

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