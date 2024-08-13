Ortalık Karışacak: Makyör Tolgahan Karataş'tan 'Duvardan Duvara' Vuran Bülent Ersoy'a Popstar Göndermesi!

'O oda bana tahsis edilmiş, benim odam orası. Ben ister arkadaşımı çağırırım, benim kız arkadaşlarım da geldi ziyarete. Gelemez mi? Gelebilir. Ben orada çalışıyorum ama mesai saati dışında görüşüyorum' diyen Karataş, sözlerine Ersoy'un 'duvardan duvara vurma' iddiasına cevap vererek devam etti:

'Ne alaka ki? Öyle bir şey zaten olsa Bülent Hanım'ın duyma ihtimali yok. Odamız çok farklı yerlerde. Biri söylediyse ne mesela o söyleyen benimle aynı yatağa mı girmiş? Söyleyen kimse gelsin benim karşımda da söylesin'