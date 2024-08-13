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Ortalık Karışacak: Makyör Tolgahan Karataş'tan 'Duvardan Duvara' Vuran Bülent Ersoy'a Popstar Göndermesi!

Ortalık Karışacak: Makyör Tolgahan Karataş'tan 'Duvardan Duvara' Vuran Bülent Ersoy'a Popstar Göndermesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 20:17

Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörüyle yaşadığı olayın ardından programdan ayrılması ve sonra da programın yayından kaldırılması geçen aya damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Konu kapanmış, üstü kapanmıştı ki geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan makyör Tolgahan Karataş'dan Bülent Ersoy'a ağır bir taş geldi.

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Geçtiğimiz ay Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup programdan ayrılmasıyla başlayan kaos uzun bir süre bitmek bilmedi biliyorsunuz...

Geçtiğimiz ay Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup programdan ayrılmasıyla başlayan kaos uzun bir süre bitmek bilmedi biliyorsunuz...

Kaçıranlar için kısaca özet geçelim; Dünya Güzellerim yeni versiyonu "tatilde" formatıyla Show TV ekranlarına büyük renk getirmiş, epey beğenilmişti. Fakat Bülent Ersoy'un Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le çıktığı yol kısa sürdü!

Kaçıranlar için kısaca özet geçelim; Dünya Güzellerim yeni versiyonu "tatilde" formatıyla Show TV ekranlarına büyük renk getirmiş, epey beğenilmişti. Fakat Bülent Ersoy'un Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le çıktığı yol kısa sürdü!

Çünkü Diva hiç beklenmedik bir anda gece vakti makyörünü uygunsuz davranışları sebebiyle kovduğunu, Dünya Güzellerim'den de ayrıldığını açıklamıştı. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Olay bu kadarla kalmamıştı tabii, söz konusu makyör Tolgahan Karataş da jet hızıyla Diva'ya cevap vermişti.

Olay bu kadarla kalmamıştı tabii, söz konusu makyör Tolgahan Karataş da jet hızıyla Diva'ya cevap vermişti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve manevi tazminat davası açacağını dile getiren Tolgahan Karataş'ın sert çıkışında da bu yazımızda bahsetmiştik:

Mesele öyle dallanıp budaklandı ki, Seren Serengil, Ebru Gündeş hatta Selin Ciğerci de olaya kendi istekleriyle dahil oldu.

Mesele öyle dallanıp budaklandı ki, Seren Serengil, Ebru Gündeş hatta Selin Ciğerci de olaya kendi istekleriyle dahil oldu.

Onun detayları da burada mevcut:

Ortalık tam sakinlemişti ki geçtiğimiz saatlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan makyör Tolgahan Karataş, Bülent Ersoy'la yaşadıkları hakkında konuşarak fitili yeniden ateşledi.

Ortalık tam sakinlemişti ki geçtiğimiz saatlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan makyör Tolgahan Karataş, Bülent Ersoy'la yaşadıkları hakkında konuşarak fitili yeniden ateşledi.

'O oda bana tahsis edilmiş, benim odam orası. Ben ister arkadaşımı çağırırım, benim kız arkadaşlarım da geldi ziyarete. Gelemez mi? Gelebilir. Ben orada çalışıyorum ama mesai saati dışında görüşüyorum' diyen Karataş, sözlerine Ersoy'un 'duvardan duvara vurma' iddiasına cevap vererek devam etti: 

'Ne alaka ki? Öyle bir şey zaten olsa Bülent Hanım'ın duyma ihtimali yok. Odamız çok farklı yerlerde. Biri söylediyse ne mesela o söyleyen benimle aynı yatağa mı girmiş? Söyleyen kimse gelsin benim karşımda da söylesin'

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Ardından konu iş ahlakına gelecekse, ekip içinde birbiriyle aşk yaşayan birçok kişinin olduğunu iddia ederek "bende mesajlarına kadar var" diyen Karataş, "ben en azından ekipten biriyle olmadım"dedi. Ve konuyu iş ahlakına getirerek Bülent Ersoy'a büyük bir taş attı!

Ardından konu iş ahlakına gelecekse, ekip içinde birbiriyle aşk yaşayan birçok kişinin olduğunu iddia ederek "bende mesajlarına kadar var" diyen Karataş, "ben en azından ekipten biriyle olmadım"dedi. Ve konuyu iş ahlakına getirerek Bülent Ersoy'a büyük bir taş attı!

"Bülent Hanım zamanında Popstar yarışmasından birini alıp koca yapmadı mı?" deyip maziyi açan Tolgahan Karataş, "ben öyle bir şey yapmadım, iş yerinden bile olsa bir münakaşam bir şeyim anladın sen... Öyle şeylerim olmadı duvardan duvarlarım olmadı yani" açıklamasında bulundu.

"Bülent Hanım zamanında Popstar yarışmasından birini alıp koca yapmadı mı?" deyip maziyi açan Tolgahan Karataş, "ben öyle bir şey yapmadım, iş yerinden bile olsa bir münakaşam bir şeyim anladın sen... Öyle şeylerim olmadı duvardan duvarlarım olmadı yani" açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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