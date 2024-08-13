Ortalık Karışacak: Makyör Tolgahan Karataş'tan 'Duvardan Duvara' Vuran Bülent Ersoy'a Popstar Göndermesi!
Ortalık Karışacak: Makyör Tolgahan Karataş'tan 'Duvardan Duvara' Vuran Bülent Ersoy'a Popstar Göndermesi!
Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörüyle yaşadığı olayın ardından programdan ayrılması ve sonra da programın yayından kaldırılması geçen aya damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Konu kapanmış, üstü kapanmıştı ki geçtiğimiz gün Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan makyör Tolgahan Karataş'dan Bülent Ersoy'a ağır bir taş geldi.
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Geçtiğimiz ay Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup programdan ayrılmasıyla başlayan kaos uzun bir süre bitmek bilmedi biliyorsunuz...
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Kaçıranlar için kısaca özet geçelim; Dünya Güzellerim yeni versiyonu "tatilde" formatıyla Show TV ekranlarına büyük renk getirmiş, epey beğenilmişti. Fakat Bülent Ersoy'un Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le çıktığı yol kısa sürdü!
Olay bu kadarla kalmamıştı tabii, söz konusu makyör Tolgahan Karataş da jet hızıyla Diva'ya cevap vermişti.
Mesele öyle dallanıp budaklandı ki, Seren Serengil, Ebru Gündeş hatta Selin Ciğerci de olaya kendi istekleriyle dahil oldu.
Ortalık tam sakinlemişti ki geçtiğimiz saatlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılan makyör Tolgahan Karataş, Bülent Ersoy'la yaşadıkları hakkında konuşarak fitili yeniden ateşledi.
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Ardından konu iş ahlakına gelecekse, ekip içinde birbiriyle aşk yaşayan birçok kişinin olduğunu iddia ederek "bende mesajlarına kadar var" diyen Karataş, "ben en azından ekipten biriyle olmadım"dedi. Ve konuyu iş ahlakına getirerek Bülent Ersoy'a büyük bir taş attı!
"Bülent Hanım zamanında Popstar yarışmasından birini alıp koca yapmadı mı?" deyip maziyi açan Tolgahan Karataş, "ben öyle bir şey yapmadım, iş yerinden bile olsa bir münakaşam bir şeyim anladın sen... Öyle şeylerim olmadı duvardan duvarlarım olmadı yani" açıklamasında bulundu.
İşte o anlar:
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