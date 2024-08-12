Kriz Bitmiyor: Harbiye Konserinde Yapılan Saygısızlık Hakkında Konuşan Ajda Pekkan'dan "Protokol Etiği" Dersi!
Kriz Bitmiyor: Harbiye Konserinde Yapılan Saygısızlık Hakkında Konuşan Ajda Pekkan'dan "Protokol Etiği" Dersi!
Geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki konserinde günlerce gündemin göbeğine oturan bir protokol krizi yaşayan Ajda Pekkan, olayın tüm detaylarını anlattığı bir açıklamada bulundu, meseleye yeniden sert çıkmadan edemedi!
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Günlerdir gündemimizde Süperstar'ımız Ajda Pekkan'a Harbiye konserinde yapılan "protokol saygısızlığı" var biliyorsunuz.
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Kaçıranlar için şöyle kısa bir özet geçelim; Harbiye Açıkhava sahnesinde her zamanki gibi unutulmaz bir geceye imza atan Ajda Pekkan, protokolde oturan seyircilerin konserin ortasında ayağa kalkıp gittiğini görünce tabiri caizse deliye dönmüş, adap dersi vermişti.
Kısa bir süre sonra konserden yansıyan anların o kadarla kalmadığını, Ajda Pekkan'ın ilerleyen dakikalarda nezaket dersini hızını daha da artırarak verdiğini fark etmiştik.
Protokol krizini duyan tüm ünlüler Süperstar'a destek verdi, hatta çoğu Ajda Pekkan'ın az bile tepki gösterdiğini belirtti.
Geçtiğimiz saatlerde ise Ajda Pekkan'ın ta kendisinden bir açıklama geldi. Konser sonrası sakin kafayla meseleye yaklaşmayı deneyen Süperstar yaşananlara yine sert çıkmadan edemedi.
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Altı kişi birden en önden kalkınca kendini tuhaf hissettiğini söyleyen Ajda Pekkan, protokolün bazı kuralları olduğunu ve bunlara uyulması gerektiğini hatırlatmadan da edemedi.
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