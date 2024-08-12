Kriz Bitmiyor: Harbiye Konserinde Yapılan Saygısızlık Hakkında Konuşan Ajda Pekkan'dan "Protokol Etiği" Dersi!

Sözlerine, 'İnsanın bir tahammül noktası var' diyerek başlayan Pekkan, o anı tüm detaylarıyla anlattı:

'O anda tamamen organik gelişti. Bazen protokol davetiyesi alıp gelmeyenler oluyor, normal davetiyeli konukları protokole yerleştiriyorlar. Ben de sahneye çıkınca farklı insanlar görüyorum, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama o gelmeyenlerin hepsinin icabet etmesi lazım' dedi.