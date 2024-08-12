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Kriz Bitmiyor: Harbiye Konserinde Yapılan Saygısızlık Hakkında Konuşan Ajda Pekkan'dan "Protokol Etiği" Dersi!

Kriz Bitmiyor: Harbiye Konserinde Yapılan Saygısızlık Hakkında Konuşan Ajda Pekkan'dan "Protokol Etiği" Dersi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 01:48

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki konserinde günlerce gündemin göbeğine oturan bir protokol krizi yaşayan Ajda Pekkan, olayın tüm detaylarını anlattığı bir açıklamada bulundu, meseleye yeniden sert çıkmadan edemedi!

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Günlerdir gündemimizde Süperstar'ımız Ajda Pekkan'a Harbiye konserinde yapılan "protokol saygısızlığı" var biliyorsunuz.

Günlerdir gündemimizde Süperstar'ımız Ajda Pekkan'a Harbiye konserinde yapılan "protokol saygısızlığı" var biliyorsunuz.

Kaçıranlar için şöyle kısa bir özet geçelim; Harbiye Açıkhava sahnesinde her zamanki gibi unutulmaz bir geceye imza atan Ajda Pekkan, protokolde oturan seyircilerin konserin ortasında ayağa kalkıp gittiğini görünce tabiri caizse deliye dönmüş, adap dersi vermişti.

Kaçıranlar için şöyle kısa bir özet geçelim; Harbiye Açıkhava sahnesinde her zamanki gibi unutulmaz bir geceye imza atan Ajda Pekkan, protokolde oturan seyircilerin konserin ortasında ayağa kalkıp gittiğini görünce tabiri caizse deliye dönmüş, adap dersi vermişti.

O anlara bu yazımızda yer vermiştik:

Kısa bir süre sonra konserden yansıyan anların o kadarla kalmadığını, Ajda Pekkan'ın ilerleyen dakikalarda nezaket dersini hızını daha da artırarak verdiğini fark etmiştik.

Kısa bir süre sonra konserden yansıyan anların o kadarla kalmadığını, Ajda Pekkan'ın ilerleyen dakikalarda nezaket dersini hızını daha da artırarak verdiğini fark etmiştik.

Giden ekibin arkasından 'buraya gel' diye bağıran Ajda Pekkan'ın kibar kibar küfrettiği anlara tanık etmiştik...

O anların detayları da burada:

Protokol krizini duyan tüm ünlüler Süperstar'a destek verdi, hatta çoğu Ajda Pekkan'ın az bile tepki gösterdiğini belirtti.

Protokol krizini duyan tüm ünlüler Süperstar'a destek verdi, hatta çoğu Ajda Pekkan'ın az bile tepki gösterdiğini belirtti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Ajda Pekkan'ın ta kendisinden bir açıklama geldi. Konser sonrası sakin kafayla meseleye yaklaşmayı deneyen Süperstar yaşananlara yine sert çıkmadan edemedi.

Geçtiğimiz saatlerde ise Ajda Pekkan'ın ta kendisinden bir açıklama geldi. Konser sonrası sakin kafayla meseleye yaklaşmayı deneyen Süperstar yaşananlara yine sert çıkmadan edemedi.

Sözlerine, 'İnsanın bir tahammül noktası var' diyerek başlayan Pekkan, o anı tüm detaylarıyla anlattı: 

'O anda tamamen organik gelişti. Bazen protokol davetiyesi alıp gelmeyenler oluyor, normal davetiyeli konukları protokole yerleştiriyorlar. Ben de sahneye çıkınca farklı insanlar görüyorum, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama o gelmeyenlerin hepsinin icabet etmesi lazım' dedi.

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Altı kişi birden en önden kalkınca kendini tuhaf hissettiğini söyleyen Ajda Pekkan, protokolün bazı kuralları olduğunu ve bunlara uyulması gerektiğini hatırlatmadan da edemedi.

Altı kişi birden en önden kalkınca kendini tuhaf hissettiğini söyleyen Ajda Pekkan, protokolün bazı kuralları olduğunu ve bunlara uyulması gerektiğini hatırlatmadan da edemedi.

'6 kişi aynı anda en önden kalktığı zaman tuhaf hissediyorsun kendini. Tam finale gelmişsin, herkes coşmuş, onlar ‘Ben kendime kıyak yapayım, önceden gideyim’ falan diye düşünüyor. Bu çok ayıp. Konserlerimde her zaman protokol olabilir. Cumhurbaşkanı gelebilir, devlet görevlileri, basından önemli isimler gelebilir. Protokol, protokoldür. Protokol gereklidir ama orada nasıl hareket edeceğini bilmek gerekir. Bir etiği var. Sanatçıya saygı olmalı. En başta kendine karşı saygı olmalı.” açıklamasında bulundu.

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