Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yüzündeki Estetiği "Masaj Çubuğuna" Bağlayıp Doğallıktan Dem Vuran Melek Mosso'yu Doktoru İfşa Etti!

Yüzündeki Estetiği "Masaj Çubuğuna" Bağlayıp Doğallıktan Dem Vuran Melek Mosso'yu Doktoru İfşa Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 20:24

Önce kalça estetiği yaptırdığını sonra da çenesinde ve dudağında dolgu olduğunu belirten Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde doğallığa sardığını söylemiş, doğallığını da masaj çubuğuna bağlamıştı. Melek Mosso'nun üç ay önce temporal lift ameliyatı yaptırdığı doktorunun paylaştığı videoyla ortaya çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem"ine yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem"ine yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.

Zaman içerisinde koca bir hayran kitlesi edinen şarkıcı, şarkılarının yanı sıra zaman içerisinde bariz bir şekilde değişen görünümüyle de dikkat çekti.

Zaman içerisinde koca bir hayran kitlesi edinen şarkıcı, şarkılarının yanı sıra zaman içerisinde bariz bir şekilde değişen görünümüyle de dikkat çekti.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda “Bir Hülya Avşar Sohbeti”ne konuk olan Mosso, “Herkes rahatlasın arkadaşlar. Evet, popo estetiği yaptırdım. Üst dudağımda ve çenemin ucunda dolgu var. Bu arada bir sürü kazık yedim. Birkaç güzellik merkezi beni bir kazıkladı” itirafında bulunmuştu. Hatta eşinin yüzüne müdahale etmesine izin vermediğini de söylemişti.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda “Bir Hülya Avşar Sohbeti”ne konuk olan Mosso, “Herkes rahatlasın arkadaşlar. Evet, popo estetiği yaptırdım. Üst dudağımda ve çenemin ucunda dolgu var. Bu arada bir sürü kazık yedim. Birkaç güzellik merkezi beni bir kazıkladı” itirafında bulunmuştu. Hatta eşinin yüzüne müdahale etmesine izin vermediğini de söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Birkaç gün önce "Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım" açıklamasıyla gündeme oturan Mosso, en son "Şu günlerde doğal kokular bulayım, masaj çubuğu alayım masaj yapayım" diyerek estetiklerini masaj çubuğuna bağlayınca dillere fena düşmüştü. Hatta Demet Akalın da duramamış, "yüzünü masaj çubuğuyla yaptıysan bana da yolla" diyerek lafı gediğine koymuştu.

Birkaç gün önce "Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım" açıklamasıyla gündeme oturan Mosso, en son "Şu günlerde doğal kokular bulayım, masaj çubuğu alayım masaj yapayım" diyerek estetiklerini masaj çubuğuna bağlayınca dillere fena düşmüştü. Hatta Demet Akalın da duramamış, "yüzünü masaj çubuğuyla yaptıysan bana da yolla" diyerek lafı gediğine koymuştu.

O anların detaylarından ve gelen tepkilerden de bu yazımızda bahsetmiştik:

Melek Mosso'nun masaj çubuğu iddiası da "sadece çenede ve dudakta dolgu" itirafı da yalan çıktı... Geçmişten günümüze baktığımızda yalnızca çene ve dudak dolgusundan daha fazlasını yaptırdığı bariz belli olan Melek Mosso'nun üç ay önce yaptırdığı "temporal lift" ameliyatı doktorunun paylaştığı videoyla ortaya çıktı...

Melek Mosso'nun masaj çubuğu iddiası da "sadece çenede ve dudakta dolgu" itirafı da yalan çıktı... Geçmişten günümüze baktığımızda yalnızca çene ve dudak dolgusundan daha fazlasını yaptırdığı bariz belli olan Melek Mosso'nun üç ay önce yaptırdığı "temporal lift" ameliyatı doktorunun paylaştığı videoyla ortaya çıktı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Buyurun:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın