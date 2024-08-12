Yüzündeki Estetiği "Masaj Çubuğuna" Bağlayıp Doğallıktan Dem Vuran Melek Mosso'yu Doktoru İfşa Etti!

Önce kalça estetiği yaptırdığını sonra da çenesinde ve dudağında dolgu olduğunu belirten Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde doğallığa sardığını söylemiş, doğallığını da masaj çubuğuna bağlamıştı. Melek Mosso'nun üç ay önce temporal lift ameliyatı yaptırdığı doktorunun paylaştığı videoyla ortaya çıktı!