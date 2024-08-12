Yüzündeki Estetiği "Masaj Çubuğuna" Bağlayıp Doğallıktan Dem Vuran Melek Mosso'yu Doktoru İfşa Etti!
Yüzündeki Estetiği "Masaj Çubuğuna" Bağlayıp Doğallıktan Dem Vuran Melek Mosso'yu Doktoru İfşa Etti!
Önce kalça estetiği yaptırdığını sonra da çenesinde ve dudağında dolgu olduğunu belirten Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde doğallığa sardığını söylemiş, doğallığını da masaj çubuğuna bağlamıştı. Melek Mosso'nun üç ay önce temporal lift ameliyatı yaptırdığı doktorunun paylaştığı videoyla ortaya çıktı!
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Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem"ine yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.
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Zaman içerisinde koca bir hayran kitlesi edinen şarkıcı, şarkılarının yanı sıra zaman içerisinde bariz bir şekilde değişen görünümüyle de dikkat çekti.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda “Bir Hülya Avşar Sohbeti”ne konuk olan Mosso, “Herkes rahatlasın arkadaşlar. Evet, popo estetiği yaptırdım. Üst dudağımda ve çenemin ucunda dolgu var. Bu arada bir sürü kazık yedim. Birkaç güzellik merkezi beni bir kazıkladı” itirafında bulunmuştu. Hatta eşinin yüzüne müdahale etmesine izin vermediğini de söylemişti.
Birkaç gün önce "Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım" açıklamasıyla gündeme oturan Mosso, en son "Şu günlerde doğal kokular bulayım, masaj çubuğu alayım masaj yapayım" diyerek estetiklerini masaj çubuğuna bağlayınca dillere fena düşmüştü. Hatta Demet Akalın da duramamış, "yüzünü masaj çubuğuyla yaptıysan bana da yolla" diyerek lafı gediğine koymuştu.
Melek Mosso'nun masaj çubuğu iddiası da "sadece çenede ve dudakta dolgu" itirafı da yalan çıktı... Geçmişten günümüze baktığımızda yalnızca çene ve dudak dolgusundan daha fazlasını yaptırdığı bariz belli olan Melek Mosso'nun üç ay önce yaptırdığı "temporal lift" ameliyatı doktorunun paylaştığı videoyla ortaya çıktı...
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