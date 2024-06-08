Adı Estetik İddialarına Karışan Melek Mosso Kalça Dolgusu Yaptırdığını İtiraf Etti: Sebebini Eşi Açıkladı!
Adı Estetik İddialarına Karışan Melek Mosso Kalça Dolgusu Yaptırdığını İtiraf Etti: Sebebini Eşi Açıkladı!
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programa konuk olan Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç kalça dolgusu hakkında açıklamada bulundu.
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Oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç'la 2023 senesinin Ekim ayında dünyaevine giren Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ne kadar mutlu olduğunu herkese gösteriyor.
Hem tarzı hem de kıyafetleriyle çok konuşulan ismin şarkıları da oldukça seviliyor, fakat kendisi son zamanlarda kalçasına dolgu işlemi yaptırdığı iddialarından bir türlü kurtulamıyor.
Özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla konuşulan Melek Mosso, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı programda estetik iddialarına yanıt verdi.
Eşinin de dahil olduğu konuşamda kalça dolgusu sorularına cevap veren Melek Mosso itirafta bulunarak “Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın” dedi.
Eşi Serkan Sağdıç ise ise konu ile ilgili, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" diyerek estetik işlemini sağlık sorunu yüzünden yaptırdığını söyledi.
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Hadi burun falan sağlık açısından diyorsunuz tamam da, kalça dolgusu bilemedim 🙄
Sağlıklı bir birliktelik için demek istemiştir,malum enişte bey :D
Hadi burun estetiğini zaten herkes sağlık için yaptırıyor, ona şüphemiz yok da g.t estetiği de sağlık içinmiş, aydınlandık. Anlamadığım, gizlemek, saklamak n... Devamını Gör
Ben de s2mi küçültmek istiyorum, sağlık açısından