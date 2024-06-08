Hepimizi Şarkılarıyla Büyüleyen Mor ve Ötesi Vokalisti Harun Tekin, Kenan Doğulu ve Teoman Üçlüsü Bir Arada!
Hepimizi Şarkılarıyla Büyüleyen Mor ve Ötesi Vokalisti Harun Tekin, Kenan Doğulu ve Teoman Üçlüsü Bir Arada!
Kenan Doğulu, Teoman ve Mor ve Ötesi grubunun vokalisti Harun Tekin bir araya geldi. Hayranlarını sevindiren kare ve altına düşülen esprili not güldürdü...
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Neredeyse her sene yeni çıkarttığı şarkılarıyla yazımızı şenlendiren Kenan Doğulu iki sürpriz isimle buluştu!
Biri Harun Tekin...Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi'ni Bir Derdim Var, Cambaz, Aşk İçinde ve Sevda Çiçeği gibi efsane şarkılara ve grubun karizmatik vokalisti Harun Tekin'le yakından tanıyoruz.
Diğeri ise Teoman...Açıklamalarıyla tüm ülkenin hislerine tercüman olan, her fotoğrafıyla ayrı bir modumuzu yansıtan, şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde olan Teoman'a hayran kalmamak zaten mümkün değil...
İşte bu efsane üçlü bir araya geldi! Üstüne bir de bu fotoğrafı paylaşan Harun Tekin altına düştüğü notla hayranlarını güldürdü! "En büyüğümüz" diyerek, 56 yaşındaki Teoman'a gönderme yapan Tekin, "Yaş aldıkça tatlılaştığında mutabıkız" yazdı😂
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