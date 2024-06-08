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Oyuncu Merve Dizdar 10 Aydır Birlikte Olduğu Sevgilisi Cihan Ayger'le Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet!' Diyecek

Oyuncu Merve Dizdar 10 Aydır Birlikte Olduğu Sevgilisi Cihan Ayger'le Bir Ömür Boyu Mutluluğa 'Evet!' Diyecek

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 15:21

Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre başarılı oyuncu Merve Dizdar bir süredir beraber olduğu sevgilisi Cihan Ayger ile nikah masasına oturmaya karar verdi.

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Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alarak ülkemizi gururlandıran Merve Dizdar, başarısıyla kendine hayran bırakarak oyunculuk yeteneklerini milyonlara kanıtlamış isimlerden biri.

Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alarak ülkemizi gururlandıran Merve Dizdar, başarısıyla kendine hayran bırakarak oyunculuk yeteneklerini milyonlara kanıtlamış isimlerden biri.

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde rol alan Dizdar, başarısıyla 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü.

2018 yılında evlendiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında boşanan Dizdar özel hayatındaki gelişmelerle de konuşuluyor tabii.

2018 yılında evlendiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında boşanan Dizdar özel hayatındaki gelişmelerle de konuşuluyor tabii.

Ardından kendisinin de yıldızını asıl parlattığı yapım olan Masumlar Apartmanı dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzuner ile aşk yaşadığı iddia edilen başarılı oyuncu iki sene boyunca aşk dedikodularına karışmamıştı.

Ardından kendisinin de yıldızını asıl parlattığı yapım olan Masumlar Apartmanı dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzuner ile aşk yaşadığı iddia edilen başarılı oyuncu iki sene boyunca aşk dedikodularına karışmamıştı.

Ta ki 2023 senesinin son ayında yeni bir aşk bombası patlatana kadar...Dizdar'ın Cihan Ayger ile birlikte olduğu haberi gündeme damga vurmuştu!

Ta ki 2023 senesinin son ayında yeni bir aşk bombası patlatana kadar...Dizdar'ın Cihan Ayger ile birlikte olduğu haberi gündeme damga vurmuştu!

Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, aşkını Şubat ayında yaptığı paylaşımla duyuran Dizdar ve Ayger çiftinden yeni bir müjde geldi! İkili pazar günü nikah masasına oturuyor!

Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, aşkını Şubat ayında yaptığı paylaşımla duyuran Dizdar ve Ayger çiftinden yeni bir müjde geldi! İkili pazar günü nikah masasına oturuyor!
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Akif Yaman’ın özel haberine göre 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile yarın evleneceği söylenen çift ailelerinin ve yakın dostların katıldığı bir törenle nikah masasına oturacak. Biz de burdan çiftimize mutluluklar dilemiş olalım...

Akif Yaman’ın özel haberine göre 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile yarın evleneceği söylenen çift ailelerinin ve yakın dostların katıldığı bir törenle nikah masasına oturacak. Biz de burdan çiftimize mutluluklar dilemiş olalım...

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