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Hepimiz Çok Özledik: Uzun Süredir Sahnelerden Uzak Olan Şebnem Ferah Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Hepimiz Çok Özledik: Uzun Süredir Sahnelerden Uzak Olan Şebnem Ferah Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 14:40

Yaklaşık 4 senedir sahnelere çıkmayan ve sağlık durumu konusunda hayranlarını endişelendiren Şebnem Ferah kameralara konuştu.

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Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, yıllardır söylediği şarkıları, müthiş kişiliği, sempatik davranışları ile gönlümüzde apayrı bir yere sahip sanatçılardan biri.

Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, yıllardır söylediği şarkıları, müthiş kişiliği, sempatik davranışları ile gönlümüzde apayrı bir yere sahip sanatçılardan biri.

Şarkılarıyla her seferinde dinleyiciyi derinden etkilemeyi başaran ismin hayran kitlesi de bir o kadar büyük. Fakat kendisini yaklaşık dört yıldır sahnelerde ve muhteşem sesiyle söylediği şarkılarla duyamıyoruz...

Şarkılarıyla her seferinde dinleyiciyi derinden etkilemeyi başaran ismin hayran kitlesi de bir o kadar büyük. Fakat kendisini yaklaşık dört yıldır sahnelerde ve muhteşem sesiyle söylediği şarkılarla duyamıyoruz...

Uzun süredir kameralardan uzak olan Şebnem Ferah muhabironline kameralarına konuştu! Hayranlarının başlattığı “Ses ver Şebnem Ferah” kampanyası ile ilgili soru yöneten muhabirlere "her şey yolunda" cevabını verdi güzel sanatçı.

Uzun süredir kameralardan uzak olan Şebnem Ferah muhabironline kameralarına konuştu! Hayranlarının başlattığı “Ses ver Şebnem Ferah” kampanyası ile ilgili soru yöneten muhabirlere "her şey yolunda" cevabını verdi güzel sanatçı.

"Sahnelere geri dönecek misiniz?" sorusuna ise "tabii ki" şeklinde cevap veren Ferah'ın samimi anları ise içimizi yeniden sıcacık yaptı!

"Sahnelere geri dönecek misiniz?" sorusuna ise "tabii ki" şeklinde cevap veren Ferah'ın samimi anları ise içimizi yeniden sıcacık yaptı!

İşte o anlar 👇

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Ünlü isimler bile bu habere çok heyecanlandı!

Ünlü isimler bile bu habere çok heyecanlandı!
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