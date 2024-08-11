Kalça Estetiği İtirafını Çabuk Unutan Melek Mosso 'Doğallığı' Masaj Çubuğuna Bağlayınca Dile Düştü
Kalça Estetiği İtirafını Çabuk Unutan Melek Mosso 'Doğallığı' Masaj Çubuğuna Bağlayınca Dile Düştü
Geçtiğimiz günlerde kalça estetiği yaptırdığını itiraf eden şarkıcı Melek Mosso'nun konserden önce güzellik işlemlerini unutup 'masaj çubuğu' açıklaması yapınca kullanıcıların diline düştü. Demet Akalın da Mosso'nun açıklamasına verdiği cevapla dikkat çekti.
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Güçlü sesi ve yüreklere dokunan şarkılarıyla son dönemlerin en sevilen kadın şarkıcılarından biri olan Melek Mosso yaptığı açıklamalarla da gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.
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Belki hatırlarsınız, ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar’ın YouTube’da yayınlanan programı “Bir Hülya Avşar Sohbeti”ne konuk olmuş ve “Herkes rahatlasın arkadaşlar. Evet, popo estetiği yaptırdım. Üst dudağımda ve çenemin ucunda dolgu var. Bu arada bir sürü kazık yedim. Birkaç güzellik merkezi beni bir kazıkladı” itirafında bulunmuştu.
Mosso bu sefer de "Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım. Gönül işlerini çalışma ortamımdan uzak tuttum… Sadece bu sektörde değil, her alanda kadın olmak zor" açıklamasıyla gündem olmuştu ki...
Melek Mosso şimdi de "Şu günlerde doğal kokular bulayım, masaj çubuğu alayım masaj yapayım" diyerek estetiklerini çubuğa bağlayıca kullanıcıların diline düşmekten kurtulamadı.
Bir olay olduğunda yorum yapmadan geçemeyen Demet Akalın da hemen konuya dahil olup ünlü şarkıcıya inceden bir laf soktu.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Gelin kullanıcıların neler dediğine de şöyle bir bakalım...
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