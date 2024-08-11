Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş İmaj Değiştirip Eski Haline Dönünce "Geri Dön" Nidaları Atıldı!
Arka Sokaklar'ın 'Murat'ı Uğur Pektaş İmaj Değiştirip Eski Haline Dönünce "Geri Dön" Nidaları Atıldı!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Murat' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Peker uzun bir aranın ardından Instagram'dan paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun son hali herkesi geçmişe götürdü.
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İlk olarak 'Düşler ve Gerçekler' ve 'Kuş Dili' dizilerinde rol alıp, ardından yıldızını parlattığı Arka Sokaklar dizisinde tam 297 bölüm 'Murat Ateş' karakterine hayat veren Uğur Pektaş'ı tanımayan pek kimse kalmamıştır eminim ki.
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Bitmek bilmeyen polisiye türündeki diziden ayrıldıktan sonra oyunculuk kariyerini bir rafa kaldıran Pektaş 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla yıllar sonra kamera karşısına geçmişti.
Dönemin en karizmatik oyuncularından biri olarak görülen ünlü oyucunun sadece kariyeri değil özel hayatı da sürekli merak ediliyordu. Hatta hatırlarsınız kendisi, dizideki partneri Gamze Özçelik ile 19 Haziran 2008 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
İkili 2010 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Murathan'la ilk kez anne-baba olma duygusunu tatmıştı. Oyuncu çiftin evliliğiyse sadece 4 yıl sürmüştü.
Kariyerini bırakan Pektaş ilerleyen dönemlerde de tasavvufa yönelmiş ve tarzını tepeden tırnağa değiştirmişti.
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Değiştirdiği tarzıyla bambaşka birine dönüşen Pektaş, şimdiyse uzun bir aranın ardından Instagram'dan "Etrafımızdaki insanları değiştiremeyiz fakat Etrafımızdaki insanları değiştirebiliriz... 🖐️🌞" notuyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Saç ve sakallarının boyunu kısaltıp tıpkı Arka Sokaklar'daki haline benzeyen Uğur Pektaş'a sayıyız yorum da yağdı tabii.
Hadi gelin, kimler ne demiş bir görelim...
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