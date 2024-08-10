Kalça Estetiği Yaptıran Melek Mosso'nun Çelişkilerle Dolu 'Güzellik' Açıklaması Topa Tutuldu!
Kalça Estetiği Yaptıran Melek Mosso'nun Çelişkilerle Dolu 'Güzellik' Açıklaması Topa Tutuldu!
Melek Mosso'nun 'daha az güzel görünmeye çalıştım' açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu!
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Cover şarkılar ile tanınan ve günden güne ününe ün katan Melek Mosso'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı tarzı, sahne kıyafetleri ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Melek Mosso, oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç'la 2023 senesinin Ekim ayında dünyaevine girmiş, ünlü şarkıcının düğünü de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Hülya Avşar'ın programına katılan Mosso, kalça estetiği yaptırdığını söylediği “Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın” açıklamalarıyla da uzun zaman gündemi meşgul etmişti!
Melek Mosso bu kez de "Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım. Gönül işlerini çalışma ortamımdan uzak tuttum… Sadece bu sektörde değil, her alanda kadın olmak zor" açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.
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